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Повреждены дома, пострадавшие и обломки ракет: известны подробности ударов по Киевской области

Фото: повреждены дома, пострадавшие и обломки ракет: известны подробности ударов по Киевской области (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вчерашнего массированного удара России по Украине, в Киевской области четверо гражданских получили ранения. Около десятка домов получили повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"4 пострадавших, 9 поврежденных частных домов имеем в результате ракетной атаки врага 16 декабря. Есть повреждения также частного имущества и автомобиля в Фастовском, Броварском, Бучанском районах", - пишет Небитов.

По словам начальника полиции, в результате попадания в критическую инфраструктуру часть населенных пунктов остается пока без света, однако энергетики работают над этим.

Также было обнаружено 8 мест падения сбитых вражеских ракет, однако работы по поиску обломков продолжаются.

"30 сообщений мы получили от людей во время тревоги. Самое своевременное реагирование на воздушные объекты врага помогает противовоздушной обороне уничтожать оружие агрессора", - добавил Небитов.

Фото: повреждены дома, пострадавшие и обломки ракет: известны подробности ударов по Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.

Также в Броварской общине Киевской области обломки российской ракеты упали на жилые дома.

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