Пошкоджені будинки, потерпілі й уламки ракет: відомі подробиці ударів по Київській області
Внаслідок вчорашнього масованого удару Росії по Україні, в Київській області четверо цивільних отримали поранення. Майже десяток будинків отримали пошкодження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
"4 потерпілих, 9 пошкоджених приватних будинків маємо в результаті ракетної атаки ворога 16 грудня. Є пошкодження також приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах", - пише Нєбитов.
За словами начальника поліції, внаслідок влучання у критичну інфраструктуру, частина населених пунктів залишається поки що без світла, однак енергетики працюють над цим.
Також були виявлені 8 місць падіння збитих ворожих ракет, однак роботи з пошуку уламків продовжуються.
"30 повідомлень ми отримали від людей під час тривоги. Саме своєчасне реагування на повітряні об’єкти ворога допомагає протиповітряній обороні нищити зброю агресора", - додав Нєбитов.
Фото: пошкоджені будинки, потерпілі й уламки ракет: відомі подробиці ударів по Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.
Також в Броварській громаді Київської області уламки російської ракети впали на житлові будинки.
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