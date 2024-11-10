Пошкоджені АЗС, будинки і авто: фото наслідків атаки дронів на Одесу

Росіяни вночі 10 листопада атакували Одесу дронами. У місті зафіксовані значні пошкодження, двоє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
За даними ОВА, двоє постраждалих госпіталізовані у стані середньої важкості.
У місті пошкоджені 25 гаражів, два легкові авто, дев'ять вантажівок, АЗС. Крім того, внаслідок атаки пошкоджений місцевий ринок - 10 кіосків та два магазини.
В Одесі через ворожий обстріл пошкоджені шість приватних будинків, з яких два зруйновані.
Фото: в Одесі поранені двоє людей через атаку (t.me/odeskaODA)
Цієї ночі окупанти атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Росіяни випустили 145 дронів з різних напрямків.
Сили ППО знищили 62 дрони, ще 67 безпілотників локаційно втрачені. Десяток дронів вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.
ППО працювала в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.
Як повідомлялося, під ударом ворога знову була Одеса. Також у районі Києва знищили близько 15 дронів.
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