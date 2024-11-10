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Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО

Україна, Неділя 10 листопада 2024 09:46
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Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО Фото: ППО збила 62 дрони під час атаки РФ по Україні 10 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів. ППО збила 62 з 145 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 10 листопада противник атакував рекордною кількістю БПЛА! Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей - ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Їх РФ запускала із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, мис Чауда (Крим).

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 62 БПЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 10 листопада атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у Києві та частині регіонів тривогу через "Шахеди" оголошували після 4:00.

Пізніше стало відомо, що в ніч проти 10 листопада було знищено близько 15 російських безпілотників, які РФ направила на Київ. У столиці руйнувань та потерпілих немає.

Через атаку окупантів постраждала Одеська область та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

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