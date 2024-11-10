Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО

В ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів. ППО збила 62 з 145 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 62 БПЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях", - зазначили у Повітряних силах.

"У ніч на 10 листопада противник атакував рекордною кількістю БПЛА! Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей - ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 10 листопада атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у Києві та частині регіонів тривогу через "Шахеди" оголошували після 4:00.

Пізніше стало відомо, що в ніч проти 10 листопада було знищено близько 15 російських безпілотників, які РФ направила на Київ. У столиці руйнувань та потерпілих немає.

Через атаку окупантів постраждала Одеська область та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

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