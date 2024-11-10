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Повреждены АЗС, дома и авто: фото последствий атаки дронов на Одессу

Фото: в Одессе зафиксированы повреждения из-за атаки РФ (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне ночью 10 ноября атаковали Одессу дронами. В городе зафиксированы значительные повреждения, два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

По данным ОВА, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены 25 гаражей, два легковых автомобиля, девять грузовиков, АЗС. Кроме того, в результате атаки поврежден местный рынок - 10 киосков и два магазина.

В Одессе из-за вражеских обстрелов повреждены шесть частных домов, из которых два разрушены.

 

Фото: в Одессе ранены два человека из-за атаки (t.me/odeskaODA)

Ночная атака России

Этой ночью оккупанты атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. Россияне выпустили 145 дронов из разных направлений.

Силы ПВО уничтожили 62 дрона, еще 67 беспилотников локационно потеряны. Десяток дронов вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

ПВО работала в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Как сообщалось, под ударом врага снова была Одесса. Также в районе Киева уничтожили около 15 дронов.

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