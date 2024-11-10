Повреждены АЗС, дома и авто: фото последствий атаки дронов на Одессу

По данным ОВА, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены 25 гаражей, два легковых автомобиля, девять грузовиков, АЗС. Кроме того, в результате атаки поврежден местный рынок - 10 киосков и два магазина.

В Одессе из-за вражеских обстрелов повреждены шесть частных домов, из которых два разрушены.

Фото: в Одессе ранены два человека из-за атаки (t.me/odeskaODA)