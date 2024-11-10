В Одесі показали наслідки російського повітряного удару, відомо про постраждалих

В Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої вчора ввечері, є постраждалі. Перед тим було відомо про одну травмовану людину через "Шахедний" удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Одеської міської ради.

"Черговий акт тероризму з боку росіян. Є постраждалі - надається необхідна медична допомога. Попередньо - без загиблих", - передали в мерії.

В мерії зазначили, що під удар знову потрапили житлові будинки та мирні люди.

"В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють", - йдеться в публікації міськради.

Також зазначається, що на місці "прильотів" працюють оперативні служби. Зранку в Одесі розгорнуть міський штаб для звернень за допомогою громадян, чиї домівки постраждали внаслідок російської атаки.

Крім того, в мерії оприлюднили кадри із наслідками ворожого удару по Одесі.

Наслідки удару "Шахедів" по Одесі ввечері 9 листопада (фото: t.me/odesacityofficial)

Удар "Шахедів" по Одесі

Як повідомлялося раніше, 9 листопада пізно ввечері в Одесі пролунали вибухи на тлі російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Тоді також місцева влада заявляла про роботу сил та засобів ППО.

Пізніше в ОВА поінформували, що в Одесі внаслідок атаки "Шахедів" були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, та сталися пожежі. Через обстріл постраждала одна людина.

Також нагадаємо, у ніч проти 10 листопада російські терористи запустили кілька груп "Шахедів" по Україні з різних напрямків.