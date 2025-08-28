Пошкоджене житло після обстрілів: покрокова інструкція, як отримати компенсацію

Після нічних ракетних атак зі сторони Росії багато українців залишилися з пошкодженими або зруйнованими будинками. Щоб отримати відшкодування або житловий сертифікат, держава запровадила просту процедуру через сервіс "єВідновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Насамперед власники житла повинні зафіксувати пошкодження у застосунку "Дія" або у ЦНАПі. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат через "єВідновлення".
Далі треба дочекатися рішення комісії та отримати виплату на картку "єВідновлення".
Крім цього, українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі, щоб задокументувати руйнування та формувати основу для майбутніх репарацій. Там можна повідомляти про пошкодження житла, нежитлового майна, смерть членів сім’ї або серйозні тілесні ушкодження.
Допомогу можна отримати за наявності таких умов:
Допомогу можна отримати на ремонт квартир, приватних будинків, кімнат та інші житлові приміщення.
Якщо комісія призначить виплату понад 200 тис. гривень, її нададуть у дві частини: перша - 70% суми, друга - після звіту про проміжні роботи та придбані матеріали.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін розширив список територій для обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Тепер перевірки проводитимуть не лише у зонах бойових дій, а й у населених пунктах, які належать до територій можливих бойових дій у дев’яти областях.
Нагадаємо, кожен п’ятий українець у 2024 році зазнав майнових втрат через війну. Найбільші руйнування - на Сході та Півдні, а збитки все частіше сягають сотень тисяч і навіть мільйонів гривень.