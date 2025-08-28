UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Пошкоджене житло після обстрілів: покрокова інструкція, як отримати компенсацію

Фото: Пошкоджений внаслідок ракетного удару 28 серпня будинок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після нічних ракетних атак зі сторони Росії багато українців залишилися з пошкодженими або зруйнованими будинками. Щоб отримати відшкодування або житловий сертифікат, держава запровадила просту процедуру через сервіс "єВідновлення".

Що робити власникам пошкодженого житла

Насамперед власники житла повинні зафіксувати пошкодження у застосунку "Дія" або у ЦНАПі. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат через "єВідновлення".

Далі треба дочекатися рішення комісії та отримати виплату на картку "єВідновлення".

Крім цього, українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі, щоб задокументувати руйнування та формувати основу для майбутніх репарацій. Там можна повідомляти про пошкодження житла, нежитлового майна, смерть членів сім’ї або серйозні тілесні ушкодження.

Умови для отримання допомоги

Допомогу можна отримати за наявності таких умов:

  • житло пошкоджене після 24 лютого 2022 року у межах неокупованої території, де не ведуться активні бойові дії;
  • житло підлягає відновленню за висновком комісії;
  • допомога доступна, якщо власник не робив ремонт власним коштом;

Допомогу можна отримати на ремонт квартир, приватних будинків, кімнат та інші житлові приміщення.

Як отримати гроші

  • Подати заявку у "Дії".
  • Відкрити рахунок "єВідновлення" в банку.
  • Дозволити огляд майна для оцінки збитків.
  • Дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.
  • Отримати гроші на картку.
  • Подати звіт про використані кошти.

Якщо комісія призначить виплату понад 200 тис. гривень, її нададуть у дві частини: перша - 70% суми, друга - після звіту про проміжні роботи та придбані матеріали.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін розширив список територій для обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Тепер перевірки проводитимуть не лише у зонах бойових дій, а й у населених пунктах, які належать до територій можливих бойових дій у дев’яти областях.

Нагадаємо, кожен п’ятий українець у 2024 році зазнав майнових втрат через війну. Найбільші руйнування - на Сході та Півдні, а збитки все частіше сягають сотень тисяч і навіть мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
МінцифраФінансиЖитлоДія