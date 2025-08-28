Пошкоджене житло після обстрілів: покрокова інструкція, як отримати компенсацію

Що робити власникам пошкодженого житла

Насамперед власники житла повинні зафіксувати пошкодження у застосунку "Дія" або у ЦНАПі. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат через "єВідновлення".

Далі треба дочекатися рішення комісії та отримати виплату на картку "єВідновлення".

Крім цього, українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі, щоб задокументувати руйнування та формувати основу для майбутніх репарацій. Там можна повідомляти про пошкодження житла, нежитлового майна, смерть членів сім’ї або серйозні тілесні ушкодження.

Умови для отримання допомоги

Допомогу можна отримати за наявності таких умов:

житло пошкоджене після 24 лютого 2022 року у межах неокупованої території, де не ведуться активні бойові дії;

житло підлягає відновленню за висновком комісії;

допомога доступна, якщо власник не робив ремонт власним коштом;

Допомогу можна отримати на ремонт квартир, приватних будинків, кімнат та інші житлові приміщення.

Як отримати гроші

Подати заявку у "Дії".

Відкрити рахунок "єВідновлення" в банку.

Дозволити огляд майна для оцінки збитків.

Дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.

Отримати гроші на картку.

Подати звіт про використані кошти.

Якщо комісія призначить виплату понад 200 тис. гривень, її нададуть у дві частини: перша - 70% суми, друга - після звіту про проміжні роботи та придбані матеріали.