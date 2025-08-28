RU

Общество Образование Деньги Изменения

Поврежденное жилье после обстрелов: пошаговая инструкция, как получить компенсацию

Фото: Поврежденный в результате ракетного удара 28 августа дом в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

После ночных ракетных атак со стороны России многие украинцы остались с поврежденными или разрушенными домами. Чтобы получить возмещение или жилищный сертификат, государство ввело простую процедуру через сервис "єВідновлення".

Что делать владельцам поврежденного жилья

Прежде всего владельцы жилья должны зафиксировать повреждения в приложении "Дія" или в ЦНАПе. После этого нужно подать заявление на компенсацию или жилищный сертификат через "єВідновлення".

Далее надо дождаться решения комиссии и получить выплату на карточку "єВідновлення".

Кроме этого, украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы задокументировать разрушения и формировать основу для будущих репараций. Там можно сообщать о повреждении жилья, нежилого имущества, смерти членов семьи или серьезных телесных повреждениях.

Условия для получения помощи

Помощь можно получить при наличии следующих условий:

  • жилье повреждено после 24 февраля 2022 года в пределах неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия;
  • жилье подлежит восстановлению по заключению комиссии;
  • помощь доступна, если владелец не делал ремонт за свой счет;

Помощь можно получить на ремонт квартир, частных домов, комнат и другие жилые помещения.

Как получить деньги

  • Подать заявку в "Дії".
  • Открыть счет "єВідновлення" в банке.
  • Разрешить осмотр имущества для оценки ущерба.
  • Дождаться внесения решения в Реестр поврежденного и разрушенного имущества.
  • Получить деньги на карточку.
  • Подать отчет об использованных средствах.

Если комиссия назначит выплату свыше 200 тыс. гривен, ее предоставят в две части: первая - 70% суммы, вторая - после отчета о промежуточных работах и приобретенных материалах.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин расширил список территорий для обследования разрушенного и поврежденного жилья. Теперь проверки будут проводить не только в зонах боевых действий, но и в населенных пунктах, которые относятся к территориям возможных боевых действий в девяти областях.

Напомним, каждый пятый украинец в 2024 году понес имущественные потери из-за войны. Наибольшие разрушения - на Востоке и Юге, а убытки все чаще достигают сотен тысяч и даже миллионов гривен.

МінцифраФинансыЖильеДия