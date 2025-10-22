UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Пошкоджене майно після обстрілу Києва? Де отримати допомогу й інформацію про підтримку

Кияни, чиє майно постраждало внаслідок атаки РФ, можуть отримати допомогу в "єОпора" (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Мешканці Києва, чиє майно було пошкоджене внаслідок ворожих атак, можуть знайти всю необхідну допомогу й підтримку у спеціальному чат-боті - "єОпора".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

Чим корисний чат-бот "єОпора"

"Столиця постраждала від рук російських терористів. Горять житлові будинки, машини, вибито вікна та зруйновано покрівлі", - нагадав посадовець.

З огляду на це він звернувся до мешканців Києва, чиє майно було пошкоджене внаслідок чергової масованої атаки РФ.

"Ви не самі! Всю необхідну допомогу можна отримати в чат-боті "єОпора" (@eopora_bot)", - наголосив Ткаченко.

Він пояснив, що в цьому боті можна отримати інформацію про державні та міські програми матеріальної підтримки постраждалих:

  • які є виплати;
  • куди звертатися;
  • контакти.

Початок роботи з чат-ботом "єОпора" (скриншот: https: t.me/eopora_bot)

"А після завершення повітряної атаки тут з'являться адреси та контакти оперативних штабів в районах", - додав очільник КМВА.

Отже, для того, щоб дізнатись більше про те, як отримати допомогу у Києві (якщо ви постраждали від російської агресії), необхідно перейти:

Публікація Ткаченка (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Під масованим ворожим ударом вкотре опинився, зокрема, Київ (його наслідки фіксуються у різних районах столиці).

Станом на 09:58 відомо вже про 19 підтверджених постраждалих киян (із них п'ятеро - діти). Згідно з інформацією очільника столиці Віталія Кличка, госпіталізовано було п'ятьох дорослих і чотирьох дітей. Інші отримують допомогу амбулаторно.

Відомо також про двох загиблих.

За словами президента України Володимира Зеленського, під ударами росіян були звичайні міста. Влучання фіксували у Києві, Запоріжжі, Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Запорізькій, Черкаській і Сумській областях.

Українські сили ППО, мобільні вогневі групи й екіпажі дронів-перехоплювачів працювали впродовж всієї ночі та ранку.

Читайте також, що відомо про наслідки атаки РФ у Київській області.

