Пошкоджене майно після обстрілу Києва? Де отримати допомогу й інформацію про підтримку

Чим корисний чат-бот "єОпора"

"Столиця постраждала від рук російських терористів. Горять житлові будинки, машини, вибито вікна та зруйновано покрівлі", - нагадав посадовець.

З огляду на це він звернувся до мешканців Києва, чиє майно було пошкоджене внаслідок чергової масованої атаки РФ.

"Ви не самі! Всю необхідну допомогу можна отримати в чат-боті "єОпора" (@eopora_bot)", - наголосив Ткаченко.

Він пояснив, що в цьому боті можна отримати інформацію про державні та міські програми матеріальної підтримки постраждалих:

які є виплати;

куди звертатися;

контакти.

Початок роботи з чат-ботом "єОпора" (скриншот: https: t.me/eopora_bot)

"А після завершення повітряної атаки тут з'являться адреси та контакти оперативних штабів в районах", - додав очільник КМВА.

Отже, для того, щоб дізнатись більше про те, як отримати допомогу у Києві (якщо ви постраждали від російської агресії), необхідно перейти:

або за тегом @eopora_bot у Telegram;

або за посиланням https://t.me/eopora_bot з іншої платформи.

Публікація Ткаченка (скриншот: t.me/tkachenkotymur)