Повреждено имущество после обстрела Киева? Где получить помощь и информацию о поддержке

Жители Киева, чье имущество было повреждено в результате вражеских атак, могут найти всю необходимую помощь и поддержку в специальном чат-боте - "єОпора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"Столица пострадала от рук российских террористов. Горят жилые дома, машины, выбиты окна и разрушены кровли", - напомнил чиновник.
Учитывая это, он обратился к жителям Киева, чье имущество было повреждено в результате очередной массированной атаки РФ.
"Вы не одни! Всю необходимую помощь можно получить в чат-боте "єОпора" (@eopora_bot)", - подчеркнул Ткаченко.
Он объяснил, что в этом боте можно получить информацию о государственных и городских программах материальной поддержки пострадавших:
"А после завершения воздушной атаки здесь появятся адреса и контакты оперативных штабов в районах", - добавил глава КГВА.
Следовательно, для того, чтобы узнать больше о том, как получить помощь в Киеве (если вы пострадали от российской агрессии), необходимо перейти:
Напомним, в ночь на 22 октября войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Под массированным вражеским ударом в очередной раз оказался, в частности, Киев (его последствия фиксируются в разных районах столицы).
По состоянию на 09:58 известно уже о 19 подтвержденных пострадавших киевлянах (из них пятеро - дети). Согласно информации главы столицы Виталия Кличко, госпитализированы были пятеро взрослых и четверо детей. Остальные получают помощь амбулаторно.
Известно также о двух погибших.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, под ударами россиян были обычные города. Попадания фиксировали в Киеве, Запорожье, Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.
Украинские силы ПВО, мобильные огневые группы и экипажи дронов-перехватчиков работали в течение всей ночи и утра.
Читайте также, что известно о последствиях атаки РФ в Киевской области.