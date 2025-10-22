RU

Общество Образование Деньги Изменения

Повреждено имущество после обстрела Киева? Где получить помощь и информацию о поддержке

Киевляне, чье имущество пострадало в результате атаки РФ, могут получить помощь в "єОпора" (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Жители Киева, чье имущество было повреждено в результате вражеских атак, могут найти всю необходимую помощь и поддержку в специальном чат-боте - "єОпора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Чем полезен чат-бот "єОпора"

"Столица пострадала от рук российских террористов. Горят жилые дома, машины, выбиты окна и разрушены кровли", - напомнил чиновник.

Учитывая это, он обратился к жителям Киева, чье имущество было повреждено в результате очередной массированной атаки РФ.

"Вы не одни! Всю необходимую помощь можно получить в чат-боте "єОпора" (@eopora_bot)", - подчеркнул Ткаченко.

Он объяснил, что в этом боте можно получить информацию о государственных и городских программах материальной поддержки пострадавших:

  • какие есть выплаты;
  • куда обращаться;
  • контакты.

Начало работы с чат-ботом "єОпора" (скриншот: https: t.me/eopora_bot)

"А после завершения воздушной атаки здесь появятся адреса и контакты оперативных штабов в районах", - добавил глава КГВА.

Следовательно, для того, чтобы узнать больше о том, как получить помощь в Киеве (если вы пострадали от российской агрессии), необходимо перейти:

Публикация Ткаченко (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

Напомним, в ночь на 22 октября войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Под массированным вражеским ударом в очередной раз оказался, в частности, Киев (его последствия фиксируются в разных районах столицы).

По состоянию на 09:58 известно уже о 19 подтвержденных пострадавших киевлянах (из них пятеро - дети). Согласно информации главы столицы Виталия Кличко, госпитализированы были пятеро взрослых и четверо детей. Остальные получают помощь амбулаторно.

Известно также о двух погибших.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, под ударами россиян были обычные города. Попадания фиксировали в Киеве, Запорожье, Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.

Украинские силы ПВО, мобильные огневые группы и экипажи дронов-перехватчиков работали в течение всей ночи и утра.

Читайте также, что известно о последствиях атаки РФ в Киевской области.

