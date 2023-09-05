Пошкодив огорожу. Білоруський військовий перетнув польський кордон

Польсько-білоруський скандал

Нагадаємо, 1 вересня Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт Мі-24 порушив повітряний простір. Мінськ заявляє, що гелікоптер нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Польські військові стверджують, що це провокація білоруської сторони.

При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" не виключає, що це міг бути польський вертоліт. Проте також є припущення, що кордон перетнув білоруський вертоліт.

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