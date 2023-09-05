Повредил ограждение. Белорусский военный пересек польскую границу

Польско-белорусский скандал

Напомним, 1 сентября Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство. Минск заявляет, что вертолет якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся обратно.

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Польские военные утверждают, что это провокация белорусской стороны.

При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не исключает, что это мог быть польский вертолет. Однако есть предположение, что границу пересек белорусский вертолет.

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