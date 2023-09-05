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Повредил ограждение. Белорусский военный пересек польскую границу

Фото: белорусский военный пересек польскую границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Белорусский военный повредил забор на границе с Польшей и незаконно проник на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Польско-белорусский скандал

Напомним, 1 сентября Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство. Минск заявляет, что вертолет якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся обратно.

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Польские военные утверждают, что это провокация белорусской стороны.

При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не исключает, что это мог быть польский вертолет. Однако есть предположение, что границу пересек белорусский вертолет.

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