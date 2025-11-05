СБУ зірвала нову атаку на енергетику Києва: агент ФСБ коригував удари по столиці

Служба безпеки України затримала на Київщині ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яку було викрито навесні цього року. Вони збирали дані для коригування ракетно-дронових атак російських військ по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У травні правоохоронці вже затримали першого агента цієї групи, який відстежував позиції Сил оборони для ворога. Суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Працював на СТО і шпигував для Росії

Новим затриманим виявився 49-річний працівник станції техобслуговування, якого ФСБ завербувала через Telegram.

Чоловік шукав "легкий заробіток" у сумнівних каналах і вийшов на контакт із представниками російських спецслужб.

Фото: СБУ зірвала нову атаку на енергетику Києва (t.me/SBUkr)

За інструкцією кураторів, агент збирав дані про технічний стан енергетичних об’єктів Київщини та надсилав координати підстанцій, які забезпечують світлом більшу частину столиці. Також він відстежував запасні пункти базування українських військових.

"Серед пріоритетних "цілей", які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва", - кажуть в СБУ.

Підозра у держзраді

Під час обшуку у зрадника вилучили телефон із доказами передачі даних росіянам.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.