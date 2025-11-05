ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ зірвала нову атаку на енергетику Києва: агент ФСБ коригував удари по столиці

Україна, Середа 05 листопада 2025 10:43
UA EN RU
СБУ зірвала нову атаку на енергетику Києва: агент ФСБ коригував удари по столиці Ілюстративне фото: СБУ зірвала нову атаку на енергетику Києва (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України затримала на Київщині ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яку було викрито навесні цього року. Вони збирали дані для коригування ракетно-дронових атак російських військ по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У травні правоохоронці вже затримали першого агента цієї групи, який відстежував позиції Сил оборони для ворога. Суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Працював на СТО і шпигував для Росії

Новим затриманим виявився 49-річний працівник станції техобслуговування, якого ФСБ завербувала через Telegram.

Чоловік шукав "легкий заробіток" у сумнівних каналах і вийшов на контакт із представниками російських спецслужб.

Фото: СБУ зірвала нову атаку на енергетику Києва (t.me/SBUkr)

За інструкцією кураторів, агент збирав дані про технічний стан енергетичних об’єктів Київщини та надсилав координати підстанцій, які забезпечують світлом більшу частину столиці. Також він відстежував запасні пункти базування українських військових.

"Серед пріоритетних "цілей", які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва", - кажуть в СБУ.

Підозра у держзраді

Під час обшуку у зрадника вилучили телефон із доказами передачі даних росіянам.
Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Декілька днів тому СБУ затримала російського інформатора, який розставляв "відеопастки" на "Укрзалізниці", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ та роботою сил ППО.

Завдяки цьому окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ФСБ Війна в Україні
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце