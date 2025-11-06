Поширював відео з роботою ППО: одеському тіктокеру дали п'ять років в'язниці
В Одесі місцевого тіктокера засудили до п'яти років позбавлення волі за поширення у соціальних мережах відео з позиціями Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Зазначається, що у листопаді 2023 року під час перебування в Одесі 37-річний чоловік умисно зняв на мобільний телефон моменти бойової роботи Сил оборони України під час відбиття масованої ракетно дронової атаки російських окупантів.
Кадри, які зловмисник під вигаданим ім'ям виклав у соціальній мережі TikTok, стали публічними: їх переглянули понад 41 тисяча людей. При цьому кадри дозволяли ідентифікувати місце розташування вогневих позицій українських підрозділів. Це становило потенційну загрозу обороноздатності України.
"Таким чином чоловік фактично розголосив інформацію, заборонену до оприлюднення під час воєнного стану, та поставив під загрозу безпеку військовослужбовців і мешканців міста", - зазначили в прокуратурі.
Обвинувачений провину не визнав. Попри це, за підтримки прокуратури суд визнав 37-річного одесита винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Фото: Одеська обласна прокуратура
Покарання за зйомку позицій ЗСУ: що загрожує
В Україні 24 березня 2022 року законом № 2160-IX ухвалили статтю 114-2 Кримінального кодексу України, чинності вона набрала 27 березня. Стаття передбачає покарання за несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ.
Відеозйомка позицій Сил оборони також потрапляє під покарання. За неї загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. В особливо тяжких випадках - від восьми до 12 років, якщо відео призвело до важких наслідків.
Затримання агентів РФ
Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який встановлював приховані відеопастки на об’єктах "Укрзалізниці". До цього СБУ викрила на Київщині ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, діяльність якої була розкрита навесні цього року.
Контррозвідка СБУ 5 листопада викрила й затримала ще одного агента ФСБ. Він передавав окупантам дані для авіаційних і артилерійських ударів по Краматорську.