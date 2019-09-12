Посчитают по-новому: зачем Зеленский хочет распустить ЦИК

Почти весь состав ЦИК был утвержден 20 сентября прошлого года. Срок полномочий члена Центризбиркома – семь лет. На тот момент он не истек только у Олега Диденко и Екатерины Махницкой, назначенных после Революции достоинства по квоте партий УДАР и "Свобода". Остальные же члены комиссии значительно "переработали" отведенное законом время, за что оппоненты не единожды критиковали бывшего главу государства Петра Порошенко.

Дело в том, что две коалиционные партии в прошлом парламенте – БПП и "Народный фронт", несколько лет не могли договориться о распределении мест в комиссии. Да и ЦИК под руководством Михаила Охендовского был весьма лоялен к прошлой власти.

Но накануне президентских выборов вопрос все же пришлось решить. Ведь "просроченный статус" Центризбиркома мог стать основанием для судебных тяжб при подсчете результатов и вызвать вопросы у международных наблюдателей.

Чтобы учесть кадровые пожелания всех фракций и групп, Раде пришлось увеличить состав комиссии до 17 человек. "Блок Петра Порошенка" получил шесть кресел, главой ЦИК стала Татьяна Слипачук, которую выдвинула "Воля народа", якобы по рекомендации Банковой. В таком составе комиссия провела досрочные выборы президента и парламента. Получив всю полноту власти, Владимир Зеленский решил "озеленить" и Центризбирком.

Повод для роспуска

Досрочно уволить весь состав комиссии может только Верховная рада по мотивированному представлению президента. Для этого парламенту понадобится 300 голосов. На следующий день после голосования фракции и группы должны предложить свои кандидатуры в новый ЦИК. Потом у главы государства будет три дня, чтобы внести в парламент представление на персональный состав комиссии.

"Это отдельная процедура. Сейчас мы рассматриваем исключительно вопрос прекращения полномочий. Другое представление будет касаться назначений. Для того чтобы кого-то назначать, нужно сначала кого-то уволить", – заявил заместитель комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура ("Слуга народа").

Владимир Зеленский запустил процесс 9 сентября, направив Раде предложение распустить Центризбирком. В этом документе президент утверждает, что в ходе досрочных парламентских выборов ЦИК не единожды проявлял "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". Официально претензии Зеленского состоят из четырех пунктов, подкрепленных судебными решениями.

Во-первых, комиссия отказала в регистрации 28 кандидатам. Суды отменили эти решения и признали их противоправными. Во-вторых, некоторые претенденты на депутатские мандаты вносили неправдивые данные о своей партийности. В штабе "Слуги народа" тогда жаловались на мошенников в отдельных округах, которые представлялись членами партии Зеленского. ЦИК якобы бездействовал и партийным юристам приходилось решать этот вопрос в судебном порядке.

В своем представлении президент также вспомнил о ситуации на 169 округе в Харькове. Центризбирком отменил регистрацию блогера Александра Куницкого кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа", потому что за последние пять лет он выезжал за пределы Украины на больший срок, чем предусмотрено законом – 264 дня.

Куницкий объяснял, что был в командировках. Он заявлял, что комиссия снимает его с выборов в пользу влиятельного экс-нардепа от БПП Александра Грановского, которому в политических кругах приписывали влияние на руководство комиссии. Верховный суд в итоге отменил постановление ЦИК, и Куницкий выиграл выборы.

Претензии Зеленского касаются и округа №198. По его мнению, ЦИК преждевременно определил победителя, которым стал самовыдвиженец Сергей Рудык. Его конкурент – кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко оспорила это решение в суде, но комиссия все равно зарегистрировала Рудыка народным депутатом. Он даже принял присягу в день открытия парламента, но карточку для голосования аппарат Рады ему не выдал.

Утром в среду, 11 сентября, представители "Слуги народа" провели брифинг в защиту инициативы президента. Депутаты отметили, что в целом не имеют претензий к выборам, по результатам которых партия Зеленского получила монобольшинство в парламенте. Но работу Центральной избирательной комиссии они все же считают недостаточно объективной.

"Я был очевидцем, когда ЦИК буквально на коленях писал свои постановления, и видел, что он предвзят в своих решениях. Я хочу, чтобы у нас была Центральная избирательная комиссия, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения. Мы стали не благодаря Центризбиркому той партией, которая победила, а вопреки. Фактически произошла электоральная революция, у ЦИК не было выбора, хотя нам вставляли палки в колеса", – заявил Александр Качура.

"Иммунитет ЦИК чисто символический, мы ведь понимаем, что ее состав теперь не отвечает расстановке сил в парламенте. Фактически в комиссии сейчас представлены БПП и "Батькивщина"", – объяснил собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".

В то же время в Комитете избирателей Украины (КИУ) считают, что объективных оснований для роспуска ЦИК у президента нет. Проблемные моменты в ходе выборов там назвали скорее техническими, но никак не следствием преступных или предвзятых действий членов комиссии.

Касательно судебных решений в КИУ напомнили, что они не единожды противоречили друг другу. "Более того, следует учесть, что очень часто решения судов во время избирательных кампаний прямо или опосредованно могут приниматься в интересах отдельных политических групп", – отметили в организации.

Решение Зеленского для ЦИК стало неожиданностью. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук еще утром среды находилась в отпуске. Вероятно, не были готовы к такому повороту и коллеги "слуг" по парламенту. В депутатской группе "За майбутнє", которая часто помогает монокоалиции голосами, РБК-Украина объяснили, что раздумывают над дальнейшими действиями.

"Мы хотим услышать лично от президента аргументацию, зачем распускать Центральную избирательную комиссию, которая была перезапущена год назад. Она избирается на семь лет как раз затем, чтобы быть независимой от того, кто придет ко власти. Логика "мне просто не нравится" нами не очень воспринимается. Плохо провели президентские или парламентские выборы, были какие-то злоупотребления? Мы хотим услышать", – объяснил представитель группы Дмитрий Лубинец.

Бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" и экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко в разговоре с РБК-Украина также вступился за нынешний состав ЦИК. "Основной мотив перезагрузки ЦИК – продолжение установки контроля над всеми ветвями и органами власти", – сказал Черненко.

Против отставки ЦИК, скорее всего, будут голосовать в "Европейской солидарности". "Лично я для себя не вижу оснований голосовать за увольнение членов ЦИК. Аргументы "Слуги народа" меня совершенно не убедили, я знаю многих сильных специалистов в ЦИК, которые являются абсолютно независимыми. Мне кажется, это просто попытка уничтожить ЦИК, это продолжение узурпации власти в полузаконный способ", – сказал РБК-Украина депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий.

Собеседники РБК-Украина не исключают, что после перезагрузки комиссии могут начаться дальнейшие изменения законодательства по местным выборам – в частности, отмены двухтуровых выборов мэра, которые потенциально невыгодны "Слуге народа".

Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев считает, что корень проблемы – еще в решении Верховной рады от 2007 года, когда она приняла политически мотивированное решение досрочно прекратить полномочия тогдашнего ЦИК.

"Согласно международным стандартам, органы, создающие избирательные комиссии, не могут по своему усмотрению отзывать их членов. Анализировать претензии к нынешнему составу ЦИК – не особо полезное дело. Главный вопрос – в готовности новой команды власти прекратить многолетнюю практику политизации работы комиссии. И развитие ситуации вокруг ЦИК наталкивает на неоптимистические выводы", – сказал эксперт изданию.

Пять минут для оправданий

На комитете по вопросам государственного строительства вопрос по ЦИК успели обсудить минут за сорок. Первый вице-спикер и по совместительству представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук коротко напомнил основную суть президентского представления по ЦИК: отмена судами решений комиссии о нерегистрации кандидатов, ситуация на 198 округе и т.д. Сами члены Центризбиркома слушали претензии в свой адрес с ироничными улыбками.

Представитель "Батькивщины" Алена Шкрум спросила Стефанчука, насколько обоснованными являются все обвинения в адрес комиссии. Тот ответил, что степень обоснованность каждый для себя определяет сам, и лично ему кажется, что президент свои претензии обосновал должным образом.

Член группы "За майбутнє" Игорь Гузь напомнил, что ни одна международная организация не критиковала работу ЦИК на двух последних выборах и обвинил "слуг народа" в том, что они "берут под контроль все структуры власти".

Роман Лозинский из "Голоса" призвал не спешить с рассмотрением этого вопроса, заслушать членов ЦИК, представителей негосударственных организаций, занимающихся выборами и т.д.

Но в итоге глава комитета от СН Андрей Клочко выделил Татьяне Слипачук на выступление только пять минут. Она заверила, что работа комиссии с самого начала была абсолютно независимой, и именно это стало залогом успешного проведения двух выборов, что отметили и международные наблюдатели.

"Многие проблемы, с которыми столкнулась Центральная избирательная комиссия, являются проблемами избирательного законодательства и полного беспорядка в судебной практике", – сказала Слипачук.

Ситуацию с Александром Куницким на 169 округе руководитель Центризбиркома назвала "незаурядной", ведь сам кандидат, по ее словам, признался в наличии двойного гражданства и ошибках, которые он сделал при подаче документов в ЦИК. Что касается округа №198, то здесь, по словам Слипачук, имели место масса противоречивых судебных решений, в последнем из которых суд как раз и отметил хорошую работу комиссии.

"Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону", – заключила Слипачук.

На позицию депутатов от СН ее энергичное выступление не повлияло – 16 голосами "за" комитет поддержал увольнение всех членов ЦИК. Против проголосовали Максим Саврасов из "Европейской солидарности" и Виктор Балога из "За майбутнє", еще семь депутатов воздержались.

Собеседники РБК-Украина в парламенте давали разные оценки того, сумеет ли "Слуга народа" добрать необходимые 300 голосов в сессионном зале. "Они могут с ОПЗЖ договориться, или с "Батькивщиной", или еще с кем-то, пообещав им выделить хорошую квоту в новом ЦИК", – сказал один из них.

Но ОПЗЖ устами своего лидера Юрия Бойко уже заявила, что голосовать не будет. "Каждая власть хочет сделать себе управляемый, "карманный" ЦИК. И именно с этих позиций мы рассматриваем представление президента. Мы видим, что он хочет сделать "свой" ЦИК, а это путь в никуда. Это очередной шаг в направлении узурпации власти, и этот шаг является неправильным", – заявил он.

Голоса других фракций монобольшинству потребуются только для того, чтобы уволить нынешний состав ЦИК, а назначить новый "Слуга народа" вполне сможет собственными силами – им будет достаточно 226 "за". Таким образом, любые договоренности с президентской силой являются для фракций меньшинства заведомо рискованными. В СН допускают, что голосование состоится уже в четверг, 12 сентября.

Услуги нового ЦИК могут понадобиться власти уже довольно скоро. Собеседники РБК-Украина в монокоалиции не исключают, что выборы в нескольких крупных городах, в том числе в Киеве, могут состояться уже в декабре.