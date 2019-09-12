Рахуватимуть по-новому: навіщо Зеленський хоче розпустити ЦВК

Майже весь склад ЦВК був затверджений 20 вересня минулого року. Строк повноважень члена Комісії – сім років. На той момент він не закінчився тільки в Олега Діденка і Катерини Махницкой, призначених після Революції гідності за квотою партій УДАР та "Свобода". Інші ж члени комісії значно "переробили" відведений законом час, за що опоненти не раз критикували колишнього главу держави Петра Порошенка.

Справа в тому, що дві коаліційні партії в минулому парламенті – БПП і "Народний фронт", кілька років не могли домовитися про розподіл місць у комісії. Та й ЦВК під керівництвом Михайла Охендовського був дуже лояльний до минулої влади.

Але напередодні президентських виборів питання все ж довелося вирішити. Адже "прострочений статус" Центрвиборчкому міг стати підставою для судових позовів при підрахунку результатів і викликати питання у міжнародних спостерігачів.

Щоб врахувати кадрові побажання всіх фракцій і груп, Раді довелося збільшити склад комісії до 17 осіб. "Блок Петра Порошенка" отримав шість крісел, головою ЦВК стала Тетяна Сліпачук, яку висунула "Воля народу", нібито рекомендації Банкової. У такому складі комісія провела дострокові вибори президента і парламенту. Отримавши всю повноту влади, Володимир Зеленський вирішив "озеленити" і Центрвиборчком.

Привід для розпуску

Достроково звільнити весь склад комісії може тільки Верховна рада україни за вмотивованим поданням президента. Для цього парламенту знадобиться 300 голосів. На наступний день після голосування фракції та групи повинні запропонувати свої кандидатури в новий ЦВК. Потім у глави держави буде три дні, щоб внести до парламенту подання про персональний склад комісії.

"Це окрема процедура. Зараз ми розглядаємо виключно питання припинення повноважень. Інше уявлення стосуватиметься призначень. Для того щоб когось призначати, потрібно спочатку когось звільнити", – заявив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура ("Слуга народу").

Володимир Зеленський запустив процес 9 вересня, направивши Раді пропозицію розпустити Центрвиборчком. У цьому документі президент стверджує, що в ході дострокових парламентських виборів ЦВК не раз виявляв "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". Офіційно претензії Зеленського складаються з чотирьох пунктів, підкріплених судовими рішеннями.

По-перше, комісія відмовила в реєстрації кандидатам 28. Суди скасували ці рішення і визнали їх протиправними. По-друге, деякі претенденти на депутатські мандати вносили неправдиві дані про свою партійність. У штабі "Слуги народу" тоді скаржилися на шахраїв в окремих округах, які представлялися членами партії Зеленського. ЦВК нібито діяв і партійними юристам доводилося вирішувати це питання в судовому порядку.

У своєму поданні президент також згадав про ситуацію на окрузі 169 у Харкові. Центрвиборчком скасував реєстрацію блогера Олександра Куницького кандидатом у народні депутати від "Слуги народу", тому що за останні п'ять років він виїжджав за межі України на більший строк, ніж передбачено законом – 264 дні.

Куницький пояснював, що був у відрядженнях. Він заявляв, що комісія знімає його з виборів на користь впливового екс-нардепа від БПП Олександра Грановського, якому в політичних колах приписували вплив на керівництво комісії. Верховний суд у підсумку скасував постанову ЦВК, і Куницький виграв вибори.

Претензії Зеленського стосуються і округу №198. На його думку, ЦВК передчасно визначив переможця, яким став самовисуванець Сергій Рудик. Його конкурент – кандидат від "Слуги народу" Наталія оскаржила це рішення в суді, але комісія все одно зареєструвала Рудика народним депутатом. Він навіть прийняв присягу в день відкриття парламенту, але картку для голосування апарат Ради йому не видав.

Вранці в середу, 11 вересня, представники "Слуги народу" провели брифінг на захист ініціативи президента. Депутати відзначили, що в цілому не мають претензій до виборів, за результатами яких партія Зеленського отримала монобольшінство в парламенті. Але роботу Центральної виборчої комісії вони все ж вважають недостатньо об'єктивної.

"Я був очевидцем, коли ЦВК буквально на колінах писав свої постанови, і бачив, що він упереджений у своїх рішеннях. Я хочу, щоб у нас була Центральна виборча комісія, а не виконавча, яка виконує чиїсь доручення. Ми стали не завдяки Центрвиборчкому тією партією, яка перемогла, а всупереч. Фактично сталася електоральна революція, у ЦВК не було вибору, хоча нам вставляли палиці в колеса", – заявив Олександр Качура.

"Імунітет ЦВК чисто символічний, адже ми розуміємо, що її складу тепер не відповідає розстановці сил в парламенті. Фактично в комісії зараз представлені БПП і "Батьківщина"", – пояснив співрозмовник РБК-Україна в "Слуги народу".

У той же час у Комітеті виборців України (КВУ) вважає, що об'єктивних підстав для розпуску ЦВК у президента немає. Проблемні моменти в ході виборів там назвали швидше технічними, але ніяк не наслідком злочинних або упереджених дій членів комісії.

Щодо судових рішень у КВУ нагадали, що вони неодноразово суперечили один одному. "Більш того, слід врахувати, що дуже часто рішення судів під час виборчих кампаній прямо чи опосередковано можуть прийматися в інтересах окремих політичних груп", – зазначили в організації.

Рішення Зеленського для ЦВК стало несподіванкою. Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук ще вранці середовища перебувала у відпустці. Ймовірно, не були готові до такого повороту і колеги "слуг" по парламенту. У депутатській групі "За майбутнє", яка часто допомагає монокоалиции голосами, РБК-Україна пояснили, що роздумують над подальшими діями.

"Ми хочемо почути особисто від президента аргументацію, навіщо розпускати Центральну виборчу комісію, яка була перезапущена рік тому. Вона обирається на сім років саме потім, щоб бути незалежною від того, хто прийде до влади. Логіка "мені просто не подобається" нами не дуже сприймається. Погано провели президентські або парламентські вибори, були якісь зловживання? Ми хочемо почути", – пояснив представник групи Дмитро Лубинець.

Колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенко" і екс-голова Комітету виборців України Олександр Черненко в розмові з РБК-Україна також заступився за нинішній склад ЦВК. "Основний мотив перезавантаження ЦВК – продовження встановлення контролю над усіма гілками і органами влади", – сказав Черненко.

Проти відставки ЦВК, швидше за все, будуть голосувати в "Європейської солідарності". "Особисто я для себе не бачу підстав голосувати за звільнення членів ЦВК. Аргументи "Слуги народу" мене абсолютно не переконали, я знаю багатьох сильних фахівців в ЦВК, які є абсолютно незалежними. Мені здається, це просто спроба знищити ЦВК, це продовження узурпації влади в напівзаконний спосіб", – сказав РБК-Україна депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький.

Співрозмовники РБК-Україна не виключають, що після перезавантаження комісії можуть початися подальші зміни до законодавства щодо місцевих виборів – зокрема, скасування двотурових виборів мера, які потенційно невигідні "Слузі народу".

Аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев вважає, що корінь проблеми – ще у рішенні Верховної ради від 2007 року, коли вона прийняла політично вмотивоване рішення достроково припинити повноваження тодішнього ЦВК.

"Згідно з міжнародними стандартами, органи, що створюють виборчі комісії, не можуть за своїм розсудом відкликати їх членів. Аналізувати претензії до нинішнього складу ЦВК – не особливо корисна справа. Головне питання – в готовності нової команди влади припинити багаторічну практику політизації роботи комісії. І розвиток ситуації навколо ЦВК наштовхує на неоптимистические висновки", – сказав виданню експерт.

П'ять хвилин для виправдань

На комітеті з питань державного будівництва питання по ЦВК встигли обговорити хвилин за сорок. Перший віце-спікер і за сумісництвом представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук коротко нагадав основну суть президентського подання щодо ЦВК: скасування судами рішень комісії щодо нереєстрації кандидатів, ситуація на 198 окрузі і т. д. Самі члени Центрвиборчкому слухали претензії на свою адресу з іронічними посмішками.

Представник "Батьківщини" Альона Шкрум запитала Стефанчука, наскільки обґрунтованими є всі звинувачення на адресу комісії. Той відповів, що ступінь обґрунтованість кожен для себе визначає сам, і особисто йому здається, що президент обгрунтував свої претензії належним чином.

Член групи "За майбутнє" Ігор Гузь нагадав, що жодна міжнародна організація не критикувала роботу ЦВК на двох останніх виборах і звинуватив "слуг народу" в тому, що вони "беруть під контроль всі структури влади".

Роман Лозинський з "Голосу" закликав не поспішати з розглядом цього питання, заслухати членів ЦВК, представників недержавних організацій, які займаються виборами і т. д.

Але в підсумку глава комітету від СН Андрій Клочко виділив Тетяні Сліпачук на виступ лише п'ять хвилин. Вона запевнила, що робота комісії з самого початку була абсолютно незалежною, і саме це стало запорукою успішного проведення двох виборів, що відзначили і міжнародні спостерігачі.

"Багато проблем, з якими зіткнулася Центральна виборча комісія, є проблемами виборчого законодавства і повного безладу в судовій практиці", – сказала Сліпачук.

Ситуацію з Олександром Куницким на 169 окрузі керівник Центрвиборчкому назвала "непересічну", адже сам кандидат, за її словами, зізнався в наявності подвійного громадянства і помилки, які він зробив при подачі документів в ЦВК. Що стосується округу №198, то тут, за словами Сліпачук, мали місце маса суперечливих судових рішень, в останньому з яких суд якраз і відзначив хорошу роботу комісії.

"Я розумію, що є певні політичні рішення, які можуть бути прийняті в стінах парламенту. Але будь-яке політичне рішення має відповідати закону", – уклала Сліпачук.

На позицію депутатів від СН її енергійний виступ не вплинуло – 16 голосами "за" комітет підтримав звільнення всіх членів ЦВК. Проти проголосували Максим Саврасов з "Європейської солідарності" і Віктор Балога з "За майбутнє", ще сім депутатів утрималися.

Співрозмовники РБК-Україна в парламенті давали різні оцінки того, чи зуміє "Слуга народу" добрати необхідні 300 голосів в сесійній залі. "Вони можуть з ОПЗЖ домовитися, або з "Батьківщиною", або ще з ким-то, пообіцявши їм виділити гарну квоту в новому ЦВК", – сказав один з них.

Але ОПЗЖ вустами свого лідера Юрія Бойка вже заявила, що не голосуватиме. "Кожна влада хоче зробити собі керований, "кишеньковий" ЦВК. І саме з цих позицій ми розглядаємо подання президента. Ми бачимо, що він хоче зробити "свій" ЦВК, а це шлях в нікуди. Це черговий крок у напрямку узурпації влади, і цей крок є неправильним", – заявив він.

Голоси інших фракцій монобольшинству потрібні тільки для того, щоб звільнити нинішній склад ЦВК, а призначити новий "Слуга народу" цілком зможе власними силами – їм буде достатньо 226 "за". Таким чином, будь-які домовленості з президентською силою є для фракцій меншості завідомо ризикованими. В СН допускають, що голосування відбудеться вже в четвер, 12 вересня.

Послуги нової ЦВК можуть знадобитися влади вже досить скоро. Співрозмовники РБК-Україна в монокоалиции не виключають, що вибори в кількох великих містах, зокрема в Києві, можуть відбутися вже в грудні.