Посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості, - СБУ

Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі СБУ.

За матеріалами справи, фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

Як пишуть ЗМІ, мова може йти про детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна. Раніше повідомлялося, що у нього влітку проводилися обшуки.

Деталі розслідування

Як зазначається, у грудні 2023 року родина посадовця Бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода, вартістю майже 100 тис. доларів США.

"Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на цей обʼєкт на третю особу - матір своєї близької знайомої.

Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.

Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала.

Посадовцю НАБУ повідомили про підозру

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції").

Також в СБУ повідомили, що окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території.

Проте фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.