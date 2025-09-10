Чиновник НАБУ разоблачен на недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости, - СБУ

Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале СБУ.

По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Как пишут СМИ, речь может идти о детективе НАБУ Виталие Тебекине. Ранее сообщалось, что у него этим летом проводились обыски.

Подробности расследования

Как отмечается, в декабре 2023 семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода, стоимостью почти 100 тыс. долларов США.

"Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его супругой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, проводившего перерегистрацию квартиры и другими доказательствами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, должностное лицо НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо - мать своей близкой знакомой.

Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную.

Впрочем, согласно полученных доказательств, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало.

Чиновнику НАБУ сообщили о подозрении

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции").

Также в СБУ сообщили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что у родителей чиновника НАБУ есть российские паспорта и они проживают на временно оккупированной территории.

Однако фигурант не указал этого, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.