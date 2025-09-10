Чиновник НАБУ разоблачен на недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости, - СБУ
Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале СБУ.
По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.
Как пишут СМИ, речь может идти о детективе НАБУ Виталие Тебекине. Ранее сообщалось, что у него этим летом проводились обыски.
Подробности расследования
Как отмечается, в декабре 2023 семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода, стоимостью почти 100 тыс. долларов США.
"Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его супругой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, проводившего перерегистрацию квартиры и другими доказательствами", - говорится в сообщении.
По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, должностное лицо НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо - мать своей близкой знакомой.
Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную.
Впрочем, согласно полученных доказательств, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало.
Чиновнику НАБУ сообщили о подозрении
На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции").
Также в СБУ сообщили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что у родителей чиновника НАБУ есть российские паспорта и они проживают на временно оккупированной территории.
Однако фигурант не указал этого, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.
Еще одно громкое задержание СБУ
Напомним, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали находившегося в розыске по подозрению в государственной измене народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Федора Христенко.
По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения в РФ и активно выполнял задачи российской спецслужбы. Среди прочего, по материалам дела он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".
Известно также, что Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в ведении бизнеса с Россией и контактах с россиянами. Христенко знал этого детектива еще со времен совместного обучения в Донецком университете.
Еще одна из его связей – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко.
Во время обысков у контактов депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности, документы негласной слежки за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, свидетельствующие о российском влиянии и системных утечках информации.