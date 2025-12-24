Посадовця КМДА підозрюють у марнотратстві на інноваційну парковку, яка не запрацювала

Посадовець, не перевіривши доцільність та технічну можливість встановлення інноваційної парковки у центрі Києва, ініціював її купівлю. Таким чином, бюджетні гроші були витрачені марно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Слідчі Подільського управління поліції встановили, що посадовець КМДА, відповідальний за транспортну інфраструктуру, ініціював придбання роторної парковки для встановлення у дворі адмінбудівлі на Хрещатику.

За результатами тендеру, підприємство-постачальник поставило автоматизовану систему для паркування 10 автомобілів, яка мала розвантажити двір адміністрації та впорядкувати розміщення транспортних засобів.

Водночас встановлено, що керівник не перевірив доцільність та технічну можливість встановлення даної парковки. Внаслідок цього, конструкцію не змогли змонтувати, а тривале зберігання без використання призвело до її пошкодження. Це призвело до збитків на суму понад 3,6 млн гривень для бюджету столиці.

Слідчі оголосили фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.



Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.