Головна » Життя » Суспільство

Посадовця КМДА підозрюють у марнотратстві на інноваційну парковку, яка не запрацювала

Середа 24 грудня 2025 12:59
UA EN RU
Посадовця КМДА підозрюють у марнотратстві на інноваційну парковку, яка не запрацювала Фото: посадовця КМДА підозрюють у марнотратстві на інноваційну парковку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Посадовець, не перевіривши доцільність та технічну можливість встановлення інноваційної парковки у центрі Києва, ініціював її купівлю. Таким чином, бюджетні гроші були витрачені марно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Слідчі Подільського управління поліції встановили, що посадовець КМДА, відповідальний за транспортну інфраструктуру, ініціював придбання роторної парковки для встановлення у дворі адмінбудівлі на Хрещатику.

За результатами тендеру, підприємство-постачальник поставило автоматизовану систему для паркування 10 автомобілів, яка мала розвантажити двір адміністрації та впорядкувати розміщення транспортних засобів.

Водночас встановлено, що керівник не перевірив доцільність та технічну можливість встановлення даної парковки. Внаслідок цього, конструкцію не змогли змонтувати, а тривале зберігання без використання призвело до її пошкодження. Це призвело до збитків на суму понад 3,6 млн гривень для бюджету столиці.

Слідчі оголосили фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зловживання чиновників КМДА

Раніше повідомлялось, що директор одного з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень, йому повідомили підозру.

Також раніше правоохоронці провели у Києві операцію для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За рішення місцевої влади з КМДА було звільнено сімох посадовців, які фігурують у розслідуванні про земельну корупцію.

