Чиновника КГГА подозревают в расточительстве на инновационную парковку, которая не заработала

Среда 24 декабря 2025 12:59
UA EN RU
Чиновника КГГА подозревают в расточительстве на инновационную парковку, которая не заработала Фото: чиновника КГГА подозревают в расточительстве на инновационную парковку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Чиновник, не проверив целесообразность и техническую возможность установки инновационной парковки в центре Киева, инициировал ее покупку. Таким образом, бюджетные деньги были потрачены впустую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Следователи Подольского управления полиции установили, что чиновник КГГА, ответственный за транспортную инфраструктуру, инициировал приобретение роторной парковки для установки во дворе админздания на Крещатике.

По результатам тендера, предприятие-поставщик поставило автоматизированную систему для парковки 10 автомобилей, которая должна была разгрузить двор администрации и упорядочить размещение транспортных средств.

В то же время установлено, что руководитель не проверил целесообразность и техническую возможность установки данной парковки. Вследствие этого, конструкцию не смогли смонтировать, а длительное хранение без использования привело к ее повреждению. Это привело к убыткам на сумму более 3,6 млн гривен для бюджета столицы.

Следователи объявили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Злоупотребления чиновников КГГА

Ранее сообщалось, что директор одного из департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупил дизельные генераторы, переплатив 4,8 млн гривен, ему сообщили подозрение.

Также ранее правоохранители провели в Киеве операцию для разоблачения причастных столичных чиновников к коррупции в земельной и бюджетной сферах города. По решению местных властей из КГГА были уволены семь должностных лиц, которые фигурируют в расследовании о земельной коррупции.

