Земельна корупція в Києві: з КМДА звільнили сімох посадовців

З Київської міської держадміністрації звільнили сімох високопосадовців. Вони фігурують у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний перебуває на лікарняному. За словами мера, як тільки посадовець повернеться на роботу - буде звільнений.

Як зазначив Кличко, також з посад звільнили:

Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв був звільнений з посади директора комунального підприємства "Інженерний центр". Фракція партії "Удар" розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради.

Зі своїх посад в КМДА звільнені:

Корупційний скандал з землею у Києві

Правоохоронці підозрюють колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землі у Києві.

Джерел РБК-Україна зазначили, що, крім Комарницького, фігурантами справи також є заступник голови КМДА Петро Оленич та депутати Київської міськради Михайло Терентьєв і Олена Марченко.

Раніше Комарницького оголосили в розшук, оскільки він переховувався від слідства. Пізніше ЗМІ з'ясували, що він незаконно перетнув кордон з Румунією та поселився у Відні.

Через втечу Комарницького з країни було звільнено трьох поліціянтів у Закарпатській області. Двом з них оголосили підозри.

Хто такий Денис Комарницький і деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.

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