Переплатив за пункти незламності. Директору департаменту КМДА повідомили про підозру

Директор одного з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень, йому повідомили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що відповідальні за закупівлю особи, які перебували у підпорядкуванні директора департаменту, не провели моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі. Запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.

У чому суть правопорушення

Найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тисяч гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тисяч гривень. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тисяч гривень за штуку при ціні у 76 тисяч гривень у інших постачальників.

За результатами експертизи, збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.

Що загрожує

Наразі прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва досудове розслідування здійснює управління поліції у метрополітені ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.