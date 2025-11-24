Посадовці незаконно заблокували понад 424 млн грн податків та ліцензійних платежів, - FAVBET

Як йдеться в заяві, днями банки-партнери FAVBET отримали неправомірну вимогу від голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо припинення обслуговування операцій компаній групи.

"Це призвело до блокування всіх видаткових платежів, включно з податками, внесками та іншими обов’язковими платежами до бюджету", - йдеться в повідомленні.

Як заявили у FAVBET, такі кроки не лише підривають довіру міжнародних інвесторів та посилюють позиції нелегального сегмента в Україні, але й дискредитують саму ідею прозорого, ліцензованого ринку.

"Маємо парадоксальну ситуацію: посадовці, які публічно називають себе борцями за податкову дисципліну, своїми діями заблокували можливість найбільшого платника податків галузі вчасно перераховувати майже пів мільярда гривень до державного бюджету", - йдеться у повідомленні FAVBET.