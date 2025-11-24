Чиновники незаконно заблокировали более 424 млн грн налогов и лицензионных платежей, - FAVBET

Группа компаний FAVBET заявила о блокировании расходных операций на своих счетах. Это привело к тому, что государственный бюджет не может получить более 424 млн гривен налоговых и лицензионных платежей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Как говорится в заявлении, на днях банки-партнеры FAVBET получили неправомерное требование от председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о прекращении обслуживания операций компаний группы.
"Это привело к блокированию всех расходных платежей, включая налоги, взносы и другие обязательные платежи в бюджет", - говорится в сообщении.
Как заявили в FAVBET, такие шаги не только подрывают доверие международных инвесторов и усиливают позиции нелегального сегмента в Украине, но и дискредитируют саму идею прозрачного, лицензированного рынка.
"Имеем парадоксальную ситуацию: чиновники, которые публично называют себя борцами за налоговую дисциплину, своими действиями заблокировали возможность крупнейшего налогоплательщика отрасли вовремя перечислять почти полмиллиарда гривен в государственный бюджет", - говорится в сообщении FAVBET.
Как сообщалось ранее, группа компаний FAVBET заявила о давлении и препятствовании законной деятельности со стороны председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниила Гетманцева. Несмотря на это, компания гарантирует полную безопасность средств всех клиентов и принимает необходимые меры для восстановления стабильной работы сервисов.
Напомним, что за девять месяцев 2025 года легальный iGaming в Украине уплатил около 14 млрд грн налогов. Почти половину этой суммы, или 6,4 млрд грн, перечислила группа компаний FAVBET.
Из-за действий отдельных чиновников государство может недополучить налоговые платежи, эквивалентные годовым бюджетам отдельных областных центров Украины.