Курс доллара Экономика Авто Tech

Чиновники незаконно заблокировали более 424 млн грн налогов и лицензионных платежей, - FAVBET

Фото: FAVBET заявил о незаконной блокировке более 424 млн грн налогов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа компаний FAVBET заявила о блокировании расходных операций на своих счетах. Это привело к тому, что государственный бюджет не может получить более 424 млн гривен налоговых и лицензионных платежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в заявлении, на днях банки-партнеры FAVBET получили неправомерное требование от председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о прекращении обслуживания операций компаний группы.

"Это привело к блокированию всех расходных платежей, включая налоги, взносы и другие обязательные платежи в бюджет", - говорится в сообщении.

Как заявили в FAVBET, такие шаги не только подрывают доверие международных инвесторов и усиливают позиции нелегального сегмента в Украине, но и дискредитируют саму идею прозрачного, лицензированного рынка.

"Имеем парадоксальную ситуацию: чиновники, которые публично называют себя борцами за налоговую дисциплину, своими действиями заблокировали возможность крупнейшего налогоплательщика отрасли вовремя перечислять почти полмиллиарда гривен в государственный бюджет", - говорится в сообщении FAVBET.

 

 

Как сообщалось ранее, группа компаний FAVBET заявила о давлении и препятствовании законной деятельности со стороны председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниила Гетманцева. Несмотря на это, компания гарантирует полную безопасность средств всех клиентов и принимает необходимые меры для восстановления стабильной работы сервисов.

Напомним, что за девять месяцев 2025 года легальный iGaming в Украине уплатил около 14 млрд грн налогов. Почти половину этой суммы, или 6,4 млрд грн, перечислила группа компаний FAVBET.

Из-за действий отдельных чиновников государство может недополучить налоговые платежи, эквивалентные годовым бюджетам отдельных областных центров Украины.

