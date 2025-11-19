Група компаній FAVBET заявила про тиск: офіційна заява

Група компаній FAVBET заявила про тиск і перешкоджання законній діяльності з боку голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данила Гетманцева. Попри це, компанія гарантує повну безпеку коштів усіх клієнтів та вживає необхідних заходів для відновлення стабільної роботи сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву.

Згідно заяви, банківські установи, з якими співпрацює FAVBET, отримали від посадових осіб неправомірні вимоги повністю припинити проведення платежів групи компаній.

"Саме через ці дії розрахунки з клієнтами наразі заблоковані. Компанія зараз доводить банкам правоту своєї роботи в рамках закону", - йдеться в заяві.

В ній стврджується, що попри блокування, недоторканність коштів користувачів повністю забезпечена.

"Усі гроші зберігаються на клієнтських рахунках, вони захищені та будуть виплачені одразу після відновлення роботи платіжної інфраструктури. Крім того, у FAVBET вже розробили альтернативні механізми виплат у ручному режимі", - констатують у компанії.

Група компаній також фіксує появу в інформаційному просторі фейкових розсилок, чуток та "зливів" щодо нібито нелегального перезапуску роботи FAVBET. Ця інформація не відповідає дійсності та суперечить базовим принципам групи.

FAVBET наголошує, що група компаній працює виключно у межах чинного законодавства України, дотримується ліцензійних умов і стандартів відповідальної гри та не здійснює жодної діяльності поза правовим полем.

"FAVBET робить усе необхідне для захисту прав своїх клієнтів і гарантує збереження їхніх коштів", - додають у заяві.