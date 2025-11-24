Посадовці незаконно заблокували понад 424 млн грн податків та ліцензійних платежів, - FAVBET

Група компаній FAVBET заявила про блокування видаткових операцій на своїх рахунках. Це призвело до того, що державний бюджет не може отримати більш як 424 млн гривень податкових та ліцензійних платежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в заяві, днями банки-партнери FAVBET отримали неправомірну вимогу від голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо припинення обслуговування операцій компаній групи.

"Це призвело до блокування всіх видаткових платежів, включно з податками, внесками та іншими обов’язковими платежами до бюджету", - йдеться в повідомленні.

Як заявили у FAVBET, такі кроки не лише підривають довіру міжнародних інвесторів та посилюють позиції нелегального сегмента в Україні, але й дискредитують саму ідею прозорого, ліцензованого ринку.

"Маємо парадоксальну ситуацію: посадовці, які публічно називають себе борцями за податкову дисципліну, своїми діями заблокували можливість найбільшого платника податків галузі вчасно перераховувати майже пів мільярда гривень до державного бюджету", - йдеться у повідомленні FAVBET.