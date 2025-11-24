Посадовці незаконно заблокували понад 424 млн грн податків та ліцензійних платежів, - FAVBET
Група компаній FAVBET заявила про блокування видаткових операцій на своїх рахунках. Це призвело до того, що державний бюджет не може отримати більш як 424 млн гривень податкових та ліцензійних платежів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Як йдеться в заяві, днями банки-партнери FAVBET отримали неправомірну вимогу від голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо припинення обслуговування операцій компаній групи.
"Це призвело до блокування всіх видаткових платежів, включно з податками, внесками та іншими обов’язковими платежами до бюджету", - йдеться в повідомленні.
Як заявили у FAVBET, такі кроки не лише підривають довіру міжнародних інвесторів та посилюють позиції нелегального сегмента в Україні, але й дискредитують саму ідею прозорого, ліцензованого ринку.
"Маємо парадоксальну ситуацію: посадовці, які публічно називають себе борцями за податкову дисципліну, своїми діями заблокували можливість найбільшого платника податків галузі вчасно перераховувати майже пів мільярда гривень до державного бюджету", - йдеться у повідомленні FAVBET.
Як повідомлялось раніше, група компаній FAVBET заявила про тиск і перешкоджання законній діяльності з боку голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данила Гетманцева. Попри це, компанія гарантує повну безпеку коштів усіх клієнтів та вживає необхідних заходів для відновлення стабільної роботи сервісів.
Нагадаємо, що за дев’ять місяців 2025 року легальний iGaming в Україні сплатив близько 14 млрд грн податків. Майже половину цієї суми, або 6,4 млрд грн, перерахувала група компаній FAVBET.
Через дії окремих посадовців держава може недоотримати податкові платежі, еквіваленті річним бюджетам окремих обласних центрів України.