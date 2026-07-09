Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили посадовицю Торгово-промислової палати України на вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці викрили злочинну схему у Торгово-промисловій палаті України (ТППУ). За результатами комплексних заходів затримано радницю з правових питань та її сина, які вимагали 100 тисяч євро хабаря з виробника українських безпілотних систем.
Викриття оборудки відбулося завдяки системній роботі Служби безпеки із недопущення злочинних схем у сфері державних замовлень для Сил оборони України.
Як з’ясувало розслідування, фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.
Фото: посадовицю Торгово-промислової палати викрили на вимаганні хабаря у виробника дронів (t.me/SBUkr)
За матеріалами справи, у червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника відбулася пожежа через повітряну атаку рашистів. Надзвичайна подія на об’єкті поставила під загрозу своєчасне виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів.
Для підтвердження нештатної ситуації та уникнення штрафних санкцій компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.
Однак радниця з правових питань ТППУ штучно затягувала розгляд заяви. Вона вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.
До незаконної діяльності посадовиця залучила свого сина як посередника для зустрічі з підрядниками та передачі хабаря.
Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів та затримали посередника "на гарячому" під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч євро.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено докази протиправних дій.
Наразі посадовиці ТППУ та її спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.
Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи посадовцю Державної прикордонної служби та власнику приватної компанії-виробника безпілотників. НАБУ і САП викрили їх на вимаганні 1 млн доларів хабаря за тендер на постачання дронів.
Також СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Щомісячні "прибутки" організаторів сягали 1 млн доларів.
У квітні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на хабарі.