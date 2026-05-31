Головна » Життя » Суспільство

Хабар у мільйон доларів за дрони ДПСУ: суд назвав "ціну свободи" учасникам схеми

16:00 31.05.2026 Нд
2 хв
Один із підозрюваних може вийти на свободу, якщо знайде десятки мільйонів гривень
aimg Валерія Абабіна
Хабар у мільйон доларів за дрони ДПСУ: суд назвав "ціну свободи" учасникам схеми Фото: суд обрав запобіжний захід учасникам справи про хабар за дрони (Getty Images)
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи посадовцю Державної прикордонної служби та власнику приватної компанії-виробника безпілотників. НАБУ і САП викрили їх на вимаганні 1 млн доларів хабара за тендер на постачання дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП.

Посадовцю Адміністрації ДПСУ суд призначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн. Підприємцю - також тримання під вартою або заставу в розмірі 44 262 000 грн.

Суть справи

За даними слідства, посадовець Адміністрації ДПСУ заздалегідь домовився з пособником про умови публічної закупівлі безпілотників - так, щоб тендер виграла підконтрольна їм компанія.

Однак до торгів долучилася ще одна фірма, керівник якої запропонував поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.

Підприємець-співучасник просив його не знижувати ціни, посилаючись на вже наявні домовленості, але новий учасник навпаки оновив пропозицію - до 760 млн грн - і саме він став переможцем тендера.

Після провалу первинної схеми спільники вирішили заробити на самому переможці. Підприємець почав переконувати керівника компанії-переможця заплатити за "безпроблемне" укладення та виконання договору.

Аби надати вимозі ваги, він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, який запевнив, що всі вимоги нібито узгоджені з керівництвом відомства.

Розмір хабара становив 1 млн доларів США - це 5-10% від загальної суми майбутнього договору. Гроші планували поділити між собою та посадовцями ДПСУ.

Нагадаємо, про викриття самої схеми НАБУ і САП повідомили 29 травня - тоді ж стало відомо про обшуки в кількох підрозділах ДПСУ у Києві та вручення підозр обом фігурантам.

У Держприкордонслужбі заявили, що співпрацюють зі слідством і самі зацікавлені в об'єктивному розслідуванні, а сама процедура тендера, за їхньою позицією, пройшла законно - переможцем визнали фірму з найнижчою ціновою пропозицією.

