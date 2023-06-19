СБУ викрила схему вимагання грошей з експортерів зерна за кордон на мільйони доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України викрила чиновників, які обклали «даниною» представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна", - йдеться в повідомленні.

Хто організував схему

До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія".

До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.

Як працювала схема?

В обмін на хабарі чиновники "гарантували" підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.

Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до зарубіжних країн. Зернотрейдери мали сплачувати "суми" готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.

Кого затримали

У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом - призначено цілодобовий домашній арешт.

Зазначимо, СБУ не вперше розкриває корупційні схеми, пов’язані з експортом зерна за кордон.

Раніше СБУ разом з БЕБ викрила злочинну схему з розкрадання коштів на експорті українського зерна. До неї входили понад 10 чиновників.

Крім того, в Україні викрили схему, яка блокувала вивезення українського зерна до ЄС. Щодня її організатори одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень.