Посадовець військової частини на Миколаївщини розікрав сотні тонн пального для ЗСУ

Фото: затриманому загрожує строк до 10 років (dbr.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Посадовець однієї з військових частин Миколаївщини налагодив незаконні оборудки з пальним для української армії, в результаті чого завдав збитків державі на понад 24 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що начальник служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївщини  систематично розкрадав пальне для ЗСУ.

"Він почав красти ще у 2020 році і не припинив робити це навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. В окремих випадках посадовець "забезпечував" підрозділи пальним лише на папері або вигадував неіснуючі заходи для списання", - повідомили в бюро.

Щоб замаскувати оборудку, посадовець сам повідомив керівництво про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи на її списання.

"Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцем. Державі завдано збитків на понад 24 млн гривень", - стверджують правоохоронці.

Посадовцю повідомлено про підозру за статтями, які передбачають привласнення військового майна у великих розмірах та його втрату в особливо великих розмірах.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. ДБР також встановлює коло можливих співучасників та вживає заходів для відшкодування завданих збитків.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему систематичних поборів з підлеглих.

Нагадаємо, в серпні Кабмін підтримав законопроєкт, який посилює права та гарантує захист військових, що повідомляють про факти корупції в армії.

