Чиновник воинской части в Николаевской области растратил сотни тонн топлива для ВСУ

Чиновник одной из воинских частей Николаевской области наладил незаконные сделки с топливом для украинской армии, в результате чего нанес ущерб государству более чем на 24 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствие установило, что начальник службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области систематически разворовывал топливо для ВСУ.
"Он начал воровать еще в 2020 году и не прекратил делать это даже после начала полномасштабного вторжения России. В отдельных случаях чиновник "обеспечивал" подразделения горючим только на бумаге или придумывал несуществующие меры для списания", - сообщили в бюро.
Чтобы замаскировать сделку, чиновник сам сообщил руководству о "недостаче" более 650 тонн горючего и инициировал служебное расследование, рассчитывая на ее списание.
"Однако ГБР провело собственный аудит и выявило масштабное присвоение ресурсов должностным лицом. Государству нанесен ущерб на более 24 млн гривен", - утверждают правоохранители.
Должностному лицу сообщено о подозрении по статьям, предусматривающим присвоение военного имущества в крупных размерах и его потерю в особо крупных размерах.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. ГБР также устанавливает круг возможных соучастников и принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.
Напомним, в августе Кабмин поддержал законопроект, который усиливает права и гарантирует защиту военных, сообщающих о фактах коррупции в армии.