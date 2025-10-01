RU

Чиновник воинской части в Николаевской области растратил сотни тонн топлива для ВСУ

Фото: задержанному грозит срок до 10 лет (dbr.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Чиновник одной из воинских частей Николаевской области наладил незаконные сделки с топливом для украинской армии, в результате чего нанес ущерб государству более чем на 24 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что начальник службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области систематически разворовывал топливо для ВСУ.

"Он начал воровать еще в 2020 году и не прекратил делать это даже после начала полномасштабного вторжения России. В отдельных случаях чиновник "обеспечивал" подразделения горючим только на бумаге или придумывал несуществующие меры для списания", - сообщили в бюро.

Чтобы замаскировать сделку, чиновник сам сообщил руководству о "недостаче" более 650 тонн горючего и инициировал служебное расследование, рассчитывая на ее списание.

"Однако ГБР провело собственный аудит и выявило масштабное присвоение ресурсов должностным лицом. Государству нанесен ущерб на более 24 млн гривен", - утверждают правоохранители.

Должностному лицу сообщено о подозрении по статьям, предусматривающим присвоение военного имущества в крупных размерах и его потерю в особо крупных размерах.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. ГБР также устанавливает круг возможных соучастников и принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Напомним, в августе Кабмин поддержал законопроект, который усиливает права и гарантирует защиту военных, сообщающих о фактах коррупции в армии.

Николаевская областьВооруженные силы УкраиныКоррупция