Чиновник воинской части в Николаевской области растратил сотни тонн топлива для ВСУ

Следствие установило, что начальник службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области систематически разворовывал топливо для ВСУ.

"Он начал воровать еще в 2020 году и не прекратил делать это даже после начала полномасштабного вторжения России. В отдельных случаях чиновник "обеспечивал" подразделения горючим только на бумаге или придумывал несуществующие меры для списания", - сообщили в бюро.

Чтобы замаскировать сделку, чиновник сам сообщил руководству о "недостаче" более 650 тонн горючего и инициировал служебное расследование, рассчитывая на ее списание.

"Однако ГБР провело собственный аудит и выявило масштабное присвоение ресурсов должностным лицом. Государству нанесен ущерб на более 24 млн гривен", - утверждают правоохранители.

Должностному лицу сообщено о подозрении по статьям, предусматривающим присвоение военного имущества в крупных размерах и его потерю в особо крупных размерах.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. ГБР также устанавливает круг возможных соучастников и принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.