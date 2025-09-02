ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Обіцяв "вирішити" питання: замкомандира частини на Закарпатті викрили на хабарях

Вівторок 02 вересня 2025 10:56
UA EN RU
Обіцяв "вирішити" питання: замкомандира частини на Закарпатті викрили на хабарях Фото: замкомандира частини на Закарпатті викрили на хабарях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему систематичних поборів з підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Протягом тривалого часу посадовець вимагав від військовослужбовців гроші за вирішення різних службових питань – від оформлення відпусток до приховування дисциплінарних порушень.

Деталі справи

Повідомляється, що за винагороду фігурант справи обіцяв не повідомляти про самовільне залишення місця служби, сприяти переведенню до інших підрозділів та уникненню відрядження в район бойових дій.

Розмір хабарів залежав від обставин та можливостей військовослужбовців – від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів.

Під час реалізації однієї з "угод" заступник командира запропонував солдату, який повернувся після самовільного залишення частини, за тисячу доларів допомогти з переведенням на тилову посаду.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання другої частини хабаря - 500 доларів. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майора однієї з військових частин у Сумській області викрили на махінаціях з виплатами. Він фальсифікував відрядження підлеглих у зону бойових дій у Харківській області, хоча ті фактично залишалися в штабі в Сумах.

Також правоохоронці викрили чергову схему в армії. Тоді ж підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Закарпаття
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці