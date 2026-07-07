Контекст скандалу

Декілька днів тому Збіґнєв Богуцький назвав Захід України "Малопольщею", що не відповідає, а ні історичним, а ні сучасним реаліям. У нашому матеріалі ми дали стислу історичну довідку, чому всі вигадки про "ісконні польські землі" на Заході України є маячнею та імперським шовінізмом.

Така заява очільника Канцелярії президента Польщі пролунала перед черговими польськими виборами на тлі конфлікту через те, що Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів найменування "імені Героїв УПА".

Нагадаємо, у ЦПД попереджали, що російські спецслужби готують інформаційну кампанію навколо Волинської трагедії.