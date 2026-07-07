Контекст скандала

Несколько дней назад Збигнев Богуцкий назвал Запад не отвечающим "Малопольшей", ни историческим, ни современным реалиям. В нашем материале мы дали краткую историческую справку, почему все выдумки об "исконных польских землях" на Западе Украины являются бредом и имперским шовинизмом.

Такое заявление главы Канцелярии президента Польши прозвучало перед очередными польскими выборами на фоне конфликта из-за того, что Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений наименования "имени Героев УПА".

Напомним, в ЦПИ предупреждали, что российские спецслужбы готовят информационную кампанию вокруг Волынской трагедии.