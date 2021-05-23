Посадка самолета Ryanair в Беларуси: о бомбе сообщили минские диспетчеры

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. О взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту самолета, экипажу сообщили белорусские диспетчеры.
После информации о бомбе, минские диспетчеры дали указание перенаправить самолет в аэропорт белорусской столицы.
"Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь (в Вильнюс, - ред.) вместе с пассажирами и экипажем", - заявили в авиакомпании.
В Ryanair добавили, что самолет простоял в аэропорту Минска самолет около пяти часов.
Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить журналиста. Также литовский лидер призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.
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