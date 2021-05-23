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Посадка літака Ryanair в Білорусі: про бомбу повідомили Мінські диспетчери

Автор: РБК-Україна

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, здійснив екстрену посадку в аеропорту Мінська. Про вибуховий пристрій, який нібито знаходився на борту літака, екіпажу повідомили білоруські диспетчери.

Про це виданню "Новое время" повідомили в авіакомпанії.

Після інформації про бомбу, Мінські диспетчери дали вказівку перенаправити літак в аеропорт білоруської столиці.

"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти (до Вільнюса, - ред.) разом з пасажирами і екіпажем", - заявили в авіакомпанії.

У Ryanair додали,що літак простояв в аеропорту Мінська близько п'яти годин.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити журналіста. Також Литовський лідер закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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