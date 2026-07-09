"Порушують суворі обмеження": Ердоган роздавав дивні подарунки на саміті НАТО

Турецький лідер як господар саміту НАТО на прощання вручив високопосадовцям ЄС гравійовані пістолети з бойовими набоями.

За словами представника Європейської ради, зброю вже забрала служба охорони Кошти для проведення перевірки.

"Ми дотримуватимемося бельгійських процедур, щоб доставити її до Бельгії, а потім зберігатимемо відповідно до вимог безпеки, встановлених Генеральним секретаріатом Ради", - пояснив він.

Урсула фон дер Ляєн поки не зізнається ЗМІ, що вона планує робити з отриманим подарунком.

Один із посадовців зауважив, що церемоніальні пістолети преміумкласу, ймовірно, ніхто не залишить в особистому користуванні лідерів ЄС. Річ у тім, що вони "порушують суворі обмеження" щодо вартості подарунків.

Згодом стало відомо, що вогнепальну зброю від Ердогана також отримали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який йде у відставку, а також очільник уряду Нідерландів Роб Єттен.

Вони повідомили ЗМІ, що залишать свої пістолети в Туреччині для списання, перш ніж везти їх додому.