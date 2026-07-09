"Нарушают строгие ограничения": Эрдоган раздавал странные подарки на саммите НАТО

Турецкий лидер как хозяин саммита НАТО на прощание вручил высокопоставленным должностным лицам ЕС гравиированные пистолеты с боевыми патронами.

По словам представителя Европейского совета, оружие уже забрала служба охраны Кошты для проведения проверки.

"Мы будем соблюдать бельгийские процедуры, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета", - заявил он.

Урсула фон дер Ляен пока не признается в СМИ, что она планирует делать с полученным подарком.

Один из чиновников отметил, что церемониальные пистолеты премиумкласса, вероятно, никто не оставит в личном использовании лидеров ЕС. Дело в том, что они "нарушают серьезные ограничения" по стоимости подарков.

Впоследствии стало известно, что огнестрельное оружие от Эрдогана также получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также глава правительства Нидерландов Роб Еттен.

Они сообщили СМИ, что оставят свои пистолеты в Турции для списания, прежде чем везти их домой.