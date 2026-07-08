ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ердоган заявив, що схиляє Росію до миру в Україні

13:03 08.07.2026 Ср
2 хв
У президента Туреччини є власні методи
aimg Юлія Капітонова
Ердоган заявив, що схиляє Росію до миру в Україні Фото: Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган (колаж)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Туреччина використовує власні канали комунікації, щоб всадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів з Україною.

З такою заявою виступив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Про свої зусилля він розповів під час саміту НАТО в Анкарі.

"Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали зв'язку, щоб спрямувати Росію до миру. Щодо війни в Україні, я поділяю бачення миру пана Трампа", - наголосив лідер Туреччини.

Ердоган також додав, що підтримує ініціативу президента США щодо формування переліку пріоритетних потреб України(PURL).

"Нагадую вам, що ми повинні бути повністю солідарними у боротьбі з усіма формами та проявами тероризму", - зауважив турецький лідер.

До слова, під час Парламентського саміту НАТО також порушили тему завершення війни в Україні. На цьому тлі Туреччина закликала до активніших мирних зусиль.

"Як союзник, який може вести переговори з обома сторонами, започатковує процеси, що приносять результати, та завдяки своїй справедливій позиції завоював довіру обох сторін, ми й надалі активно сприятимемо зусиллям з досягнення миру", - заявив Ердоган.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова знову стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією.

Він зауважив, що дипломатичний процес зайшов у глухий кут, тому Туреччина закликає сторони повернутися до діалогу та підтверджує готовність прийняти їхні делегації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Туреччина Реджеп Тайіп Ердоган Війна Росії проти України
Новини
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"