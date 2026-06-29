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Ердоган звернувся до союзників по НАТО із закликом щодо війни в Україні

20:11 29.06.2026 Пн
2 хв
Чому турецький лідер вважає, що діяти потрібно вже найближчим часом?
aimg Марія Науменко
Ердоган звернувся до союзників по НАТО із закликом щодо війни в Україні Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
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На Парламентському саміті НАТО знову порушили тему завершення війни в Україні. Туреччина закликала до активніших мирних зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, передає CNN Türk.

За словами Ердогана, врегулювання війни має відбуватися шляхом діалогу.

"Я хочу особливо підкреслити, що найближчим часом нам необхідно досягти результатів у питанні врегулювання російсько-української війни шляхом діалогу", - підкреслив він.

Президент Туреччини наголосив, що Анкара й надалі готова сприяти мирним зусиллям.

"Як союзник, який може вести переговори з обома сторонами, започатковує процеси, що приносять результати, та завдяки своїй справедливій позиції завоював довіру обох сторін, ми й надалі активно сприятимемо зусиллям з досягнення миру", - заявив Ердоган.

Він додав, що євроатлантична безпека переживає історичний перелом. На його переконання, війни, тероризм, кризи та нелегальна міграція змушують союзників переглядати підходи до безпеки.

"Ми перебуваємо в центрі періоду невизначеності, коли напруженість замінює стабільність, а передбачуваність дедалі зменшується… У нинішніх умовах ще важливіше зберегти стримувальний потенціал НАТО та зміцнити солідарність між союзниками", - додав турецький лідер.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова знову стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією.

За його словами, дипломатичний процес зайшов у глухий кут, тому Туреччина закликає сторони повернутися до діалогу та підтверджує готовність прийняти їхні делегації.

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