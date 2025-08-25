Порушники кордону не бояться штрафів: ДПСУ констатує рекорди за незаконні спроби

За його словами, українські прикордонники з початку року затримали понад 13 тисяч громадян за порушення прикордонного законодавства, зокрема за спроби незаконного перетину кордону.

При цьому деяких порушників затримують неодноразово.

"Є рекордсмени, яких затримуємо більше десяти разів за те, що вони намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Люди за це готові сплачувати кошти, які в рази більші, ніж штрафи, передбачені порушникам", -зазначив він.

Демченко підкреслив, що адміністративні протоколи та судові рішення фактично не стримують порушників від повторних дій.

"Станом на зараз прикордонники складають адміністративні протоколи і передають ці справи на розгляд суду, і вже суд виносить рішення щодо притягнення чи не притягнення до відповідальності. Тому, звісно, що така мінімальна відповідальність порушників перед законом за спробу незаконного перетину кордону - це м’яке покарання", - зазначив речник.