Нарушители границы не боятся штрафов: ГПСУ констатирует рекорды по незаконным попыткам

По его словам, украинские пограничники с начала года задержали более 13 тысяч граждан за нарушение пограничного законодательства, в частности за попытки незаконного пересечения границы.

При этом некоторых нарушителей задерживают неоднократно.

"Есть рекордсмены, которых задерживаем более десяти раз за то, что они пытаются незаконным способом пересечь границу. Люди за это готовы платить средства, которые в разы больше, чем штрафы, предусмотренные нарушителям", -отметил он.

Демченко подчеркнул, что административные протоколы и судебные решения фактически не сдерживают нарушителей от повторных действий.

"По состоянию на сейчас пограничники составляют административные протоколы и передают эти дела на рассмотрение суда, и уже суд выносит решение о привлечении или не привлечении к ответственности. Поэтому, конечно, что такая минимальная ответственность нарушителей перед законом за попытку незаконного пересечения границы - это мягкое наказание", - отметил спикер.