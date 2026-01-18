ua en ru
Нарушена военная логистика РФ: "АТЕШ" атаковал подстанцию в Брянске

Россия, Воскресенье 18 января 2026 06:30
Нарушена военная логистика РФ: "АТЕШ" атаковал подстанцию в Брянске Фото: агенты "АТЕШ" повредили подстанцию (Википедия)
Автор: Марина Балабан

Агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района Брянской области: вывел из строя оборудование электроподстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.

В "АТЕШ" сообщают, что эта подстанция - жизненно важное звено для российской военной машины.

Она обеспечивает энергией станцию "Полпинская", по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт. Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьезные задержки поставок.

Также от нее питаются предприятия района (включая Брянское ремонтное предприятие и другие), работающие на нужды Минобороны РФ.

Эта же электроподстанция обеспечивает электричеством базы хранения топлива. Без электричества там возникнут проблемы с насосами и системами безопасности.

"АТЕШ" точно бьет по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл", - говорится в сообщении движения.

Диверсии движения "АТЕШ"

Движение "АТЕШ" продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России.

Так, 7 января сообщалось, что агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске. Целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.

Уничтожение этой башни связи немедленно нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБЗ, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.

Также партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.

Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.

До этого агенты движения провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

