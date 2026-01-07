Порушення мовного закону: де українці найчастіше скаржилися у 2025 році

У 2025 році до Секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 3122 звернення громадян з усіх регіонів України. Це суттєво більше, ніж у 2024 році, коли таких звернень було 2314.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.
Найактивніше громадяни повідомляли про мовні порушення у таких регіонах:
Найчастіше українці зверталися через порушення у таких сферах:
Крім скарг, у 2025 році ще 53 громадянина звернулися із запитами на роз’яснення мовного законодавства. Найчастіше йшлося про:
У Секретаріаті мовної омбудсменки наголошують: зростання кількості звернень свідчить про високий рівень правової обізнаності та активну громадянську позицію українців.
"Така активність є дієвим інструментом громадського контролю та відповідального ставлення до захисту мовних прав", - підкреслили у відомстві.
