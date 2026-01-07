UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Порушення мовного закону: де українці найчастіше скаржилися у 2025 році

Де було найбільше скарг на порушення мовного закону (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році до Секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 3122 звернення громадян з усіх регіонів України. Це суттєво більше, ніж у 2024 році, коли таких звернень було 2314.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.

Де найбільше порушень

Найактивніше громадяни повідомляли про мовні порушення у таких регіонах:

  • Київ - 1117 звернень;
  • Одеська область - 445;
  • Харківська - 374;
  • Дніпропетровська - 261;
  • Київська - 105;
  • Запорізька - 58.

У яких сферах скаржаться

Найчастіше українці зверталися через порушення у таких сферах:

  • інтернет і сайти - 747 (відсутність або некоректна робота україномовних версій сайтів, використання недержавної мови у соцмережах);
  • реклама і вивіски - 547 (вивіски, оголошення, таблички, фасади, зовнішня реклама);
  • сфера обслуговування - 517 (мова обслуговування, телефонні розмови, онлайн-консультації);
  • освіта - 196;
  • інформація про товари - 162;
  • культура - 142;
  • органи влади - 115;
  • охорона здоров’я - 112;
  • медіа - 103;
  • транспорт - 70.

Потреба в роз’ясненнях

Крім скарг, у 2025 році ще 53 громадянина звернулися із запитами на роз’яснення мовного законодавства. Найчастіше йшлося про:

  • використання української у сфері обслуговування;
  • освіті;
  • медіа;
  • правописні норми.

Активність громадян

У Секретаріаті мовної омбудсменки наголошують: зростання кількості звернень свідчить про високий рівень правової обізнаності та активну громадянську позицію українців.

"Така активність є дієвим інструментом громадського контролю та відповідального ставлення до захисту мовних прав", - підкреслили у відомстві.

Читайте також про те, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулась до Кабінету міністрів із пропозицією підвищити адміністративні штрафи за порушення мовного закону в Україні.

Раніше ми писали про те, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та пояснила, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний омбудсменМовний закон