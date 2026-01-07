Нарушение языкового закона: где украинцы чаще всего жаловались в 2025 году

В 2025 году в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3122 обращения граждан из всех регионов Украины. Это существенно больше, чем в 2024 году, когда таких обращений было 2314.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.
Активнее всего граждане сообщали о языковых нарушениях в таких регионах:
Чаще всего украинцы обращались из-за нарушений в таких сферах:
Кроме жалоб, в 2025 году еще 53 гражданина обратились с запросами на разъяснение языкового законодательства. Чаще всего речь шла о:
В Секретариате языкового омбудсмена отмечают: рост количества обращений свидетельствует о высоком уровне правовой осведомленности и активной гражданской позиции украинцев.
"Такая активность является действенным инструментом общественного контроля и ответственного отношения к защите языковых прав", - подчеркнули в ведомстве.
