ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Порушення мовного закону: де українці найчастіше скаржилися у 2025 році

Середа 07 січня 2026 11:28
UA EN RU
Порушення мовного закону: де українці найчастіше скаржилися у 2025 році Де було найбільше скарг на порушення мовного закону (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році до Секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 3122 звернення громадян з усіх регіонів України. Це суттєво більше, ніж у 2024 році, коли таких звернень було 2314.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.

Де найбільше порушень

Найактивніше громадяни повідомляли про мовні порушення у таких регіонах:

  • Київ - 1117 звернень;
  • Одеська область - 445;
  • Харківська - 374;
  • Дніпропетровська - 261;
  • Київська - 105;
  • Запорізька - 58.

У яких сферах скаржаться

Найчастіше українці зверталися через порушення у таких сферах:

  • інтернет і сайти - 747 (відсутність або некоректна робота україномовних версій сайтів, використання недержавної мови у соцмережах);
  • реклама і вивіски - 547 (вивіски, оголошення, таблички, фасади, зовнішня реклама);
  • сфера обслуговування - 517 (мова обслуговування, телефонні розмови, онлайн-консультації);
  • освіта - 196;
  • інформація про товари - 162;
  • культура - 142;
  • органи влади - 115;
  • охорона здоров’я - 112;
  • медіа - 103;
  • транспорт - 70.

Потреба в роз’ясненнях

Крім скарг, у 2025 році ще 53 громадянина звернулися із запитами на роз’яснення мовного законодавства. Найчастіше йшлося про:

  • використання української у сфері обслуговування;
  • освіті;
  • медіа;
  • правописні норми.

Активність громадян

У Секретаріаті мовної омбудсменки наголошують: зростання кількості звернень свідчить про високий рівень правової обізнаності та активну громадянську позицію українців.

"Така активність є дієвим інструментом громадського контролю та відповідального ставлення до захисту мовних прав", - підкреслили у відомстві.

Читайте також про те, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулась до Кабінету міністрів із пропозицією підвищити адміністративні штрафи за порушення мовного закону в Україні.

Раніше ми писали про те, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та пояснила, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний омбудсмен Мовний закон
Новини
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка