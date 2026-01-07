Порушення мовного закону: де українці найчастіше скаржилися у 2025 році

У 2025 році до Секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 3122 звернення громадян з усіх регіонів України. Це суттєво більше, ніж у 2024 році, коли таких звернень було 2314.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook .

Де найбільше порушень

Найактивніше громадяни повідомляли про мовні порушення у таких регіонах:

Київ - 1117 звернень;

Одеська область - 445;

Харківська - 374;

Дніпропетровська - 261;

Київська - 105;

Запорізька - 58.

У яких сферах скаржаться

Найчастіше українці зверталися через порушення у таких сферах:

інтернет і сайти - 747 (відсутність або некоректна робота україномовних версій сайтів, використання недержавної мови у соцмережах);

реклама і вивіски - 547 (вивіски, оголошення, таблички, фасади, зовнішня реклама);

сфера обслуговування - 517 (мова обслуговування, телефонні розмови, онлайн-консультації);

освіта - 196;

інформація про товари - 162;

культура - 142;

органи влади - 115;

охорона здоров’я - 112;

медіа - 103;

транспорт - 70.

Потреба в роз’ясненнях

Крім скарг, у 2025 році ще 53 громадянина звернулися із запитами на роз’яснення мовного законодавства. Найчастіше йшлося про:

використання української у сфері обслуговування;

освіті;

медіа;

правописні норми.

Активність громадян

У Секретаріаті мовної омбудсменки наголошують: зростання кількості звернень свідчить про високий рівень правової обізнаності та активну громадянську позицію українців.

"Така активність є дієвим інструментом громадського контролю та відповідального ставлення до захисту мовних прав", - підкреслили у відомстві.