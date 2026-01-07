Порушення мовного закону: де українці найчастіше скаржилися у 2025 році
У 2025 році до Секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшло 3122 звернення громадян з усіх регіонів України. Це суттєво більше, ніж у 2024 році, коли таких звернень було 2314.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.
Де найбільше порушень
Найактивніше громадяни повідомляли про мовні порушення у таких регіонах:
- Київ - 1117 звернень;
- Одеська область - 445;
- Харківська - 374;
- Дніпропетровська - 261;
- Київська - 105;
- Запорізька - 58.
У яких сферах скаржаться
Найчастіше українці зверталися через порушення у таких сферах:
- інтернет і сайти - 747 (відсутність або некоректна робота україномовних версій сайтів, використання недержавної мови у соцмережах);
- реклама і вивіски - 547 (вивіски, оголошення, таблички, фасади, зовнішня реклама);
- сфера обслуговування - 517 (мова обслуговування, телефонні розмови, онлайн-консультації);
- освіта - 196;
- інформація про товари - 162;
- культура - 142;
- органи влади - 115;
- охорона здоров’я - 112;
- медіа - 103;
- транспорт - 70.
Потреба в роз’ясненнях
Крім скарг, у 2025 році ще 53 громадянина звернулися із запитами на роз’яснення мовного законодавства. Найчастіше йшлося про:
- використання української у сфері обслуговування;
- освіті;
- медіа;
- правописні норми.
Активність громадян
У Секретаріаті мовної омбудсменки наголошують: зростання кількості звернень свідчить про високий рівень правової обізнаності та активну громадянську позицію українців.
"Така активність є дієвим інструментом громадського контролю та відповідального ставлення до захисту мовних прав", - підкреслили у відомстві.
