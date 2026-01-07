Нарушение языкового закона: где украинцы чаще всего жаловались в 2025 году

В 2025 году в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3122 обращения граждан из всех регионов Украины. Это существенно больше, чем в 2024 году, когда таких обращений было 2314.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook .

Где больше всего нарушений

Активнее всего граждане сообщали о языковых нарушениях в таких регионах:

Киев - 1117 обращений;

Одесская область - 445;

Харьковская - 374;

Днепропетровская - 261;

Киевская - 105;

Запорожская - 58.

В каких сферах жалуются

Чаще всего украинцы обращались из-за нарушений в таких сферах:

интернет и сайты - 747 (отсутствие или некорректная работа украиноязычных версий сайтов, использование негосударственного языка в соцсетях);

реклама и вывески - 547 (вывески, объявления, таблички, фасады, наружная реклама);

сфера обслуживания - 517 (язык обслуживания, телефонные разговоры, онлайн-консультации);

образование - 196;

информация о товарах - 162;

культура - 142;

органы власти - 115;

здравоохранение - 112;

медиа - 103;

транспорт - 70.

Потребность в разъяснениях

Кроме жалоб, в 2025 году еще 53 гражданина обратились с запросами на разъяснение языкового законодательства. Чаще всего речь шла о:

использовании украинского в сфере обслуживания;

образовании;

медиа;

правописных нормах.

Активность граждан

В Секретариате языкового омбудсмена отмечают: рост количества обращений свидетельствует о высоком уровне правовой осведомленности и активной гражданской позиции украинцев.

"Такая активность является действенным инструментом общественного контроля и ответственного отношения к защите языковых прав", - подчеркнули в ведомстве.