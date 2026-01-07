ua en ru
Нарушение языкового закона: где украинцы чаще всего жаловались в 2025 году

Среда 07 января 2026 11:28
UA EN RU
Нарушение языкового закона: где украинцы чаще всего жаловались в 2025 году Где было больше всего жалоб на нарушение языкового закона (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3122 обращения граждан из всех регионов Украины. Это существенно больше, чем в 2024 году, когда таких обращений было 2314.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.

Где больше всего нарушений

Активнее всего граждане сообщали о языковых нарушениях в таких регионах:

  • Киев - 1117 обращений;
  • Одесская область - 445;
  • Харьковская - 374;
  • Днепропетровская - 261;
  • Киевская - 105;
  • Запорожская - 58.

В каких сферах жалуются

Чаще всего украинцы обращались из-за нарушений в таких сферах:

  • интернет и сайты - 747 (отсутствие или некорректная работа украиноязычных версий сайтов, использование негосударственного языка в соцсетях);
  • реклама и вывески - 547 (вывески, объявления, таблички, фасады, наружная реклама);
  • сфера обслуживания - 517 (язык обслуживания, телефонные разговоры, онлайн-консультации);
  • образование - 196;
  • информация о товарах - 162;
  • культура - 142;
  • органы власти - 115;
  • здравоохранение - 112;
  • медиа - 103;
  • транспорт - 70.

Потребность в разъяснениях

Кроме жалоб, в 2025 году еще 53 гражданина обратились с запросами на разъяснение языкового законодательства. Чаще всего речь шла о:

  • использовании украинского в сфере обслуживания;
  • образовании;
  • медиа;
  • правописных нормах.

Активность граждан

В Секретариате языкового омбудсмена отмечают: рост количества обращений свидетельствует о высоком уровне правовой осведомленности и активной гражданской позиции украинцев.

"Такая активность является действенным инструментом общественного контроля и ответственного отношения к защите языковых прав", - подчеркнули в ведомстве.

Читайте также о том, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в Кабинет министров с предложением повысить административные штрафы за нарушение языкового закона в Украине.

Ранее мы писали о том, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и объяснила, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.

