Нарушение языкового закона: где украинцы чаще всего жаловались в 2025 году
В 2025 году в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3122 обращения граждан из всех регионов Украины. Это существенно больше, чем в 2024 году, когда таких обращений было 2314.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.
Где больше всего нарушений
Активнее всего граждане сообщали о языковых нарушениях в таких регионах:
- Киев - 1117 обращений;
- Одесская область - 445;
- Харьковская - 374;
- Днепропетровская - 261;
- Киевская - 105;
- Запорожская - 58.
В каких сферах жалуются
Чаще всего украинцы обращались из-за нарушений в таких сферах:
- интернет и сайты - 747 (отсутствие или некорректная работа украиноязычных версий сайтов, использование негосударственного языка в соцсетях);
- реклама и вывески - 547 (вывески, объявления, таблички, фасады, наружная реклама);
- сфера обслуживания - 517 (язык обслуживания, телефонные разговоры, онлайн-консультации);
- образование - 196;
- информация о товарах - 162;
- культура - 142;
- органы власти - 115;
- здравоохранение - 112;
- медиа - 103;
- транспорт - 70.
Потребность в разъяснениях
Кроме жалоб, в 2025 году еще 53 гражданина обратились с запросами на разъяснение языкового законодательства. Чаще всего речь шла о:
- использовании украинского в сфере обслуживания;
- образовании;
- медиа;
- правописных нормах.
Активность граждан
В Секретариате языкового омбудсмена отмечают: рост количества обращений свидетельствует о высоком уровне правовой осведомленности и активной гражданской позиции украинцев.
"Такая активность является действенным инструментом общественного контроля и ответственного отношения к защите языковых прав", - подчеркнули в ведомстве.
