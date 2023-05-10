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Поруч із Путіним на параді сидів фейковий "ветеран", який переслідував українців, - Bild

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Поруч із російським диктатором Володимиром Путіним на так званому "параді Перемоги" 9 травня посадили фейкових "ветеранів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що обидва "ветерана" ніколи не воювали проти нацистської Німеччини. Колишній кореспондент Züddeutsche Zeitung у Москві Юліан Ганс повідомив, що один з них брав участь у придушенні протестів "Празької весни", а другий після війни переслідував українців.

Зліва від Путіна - Геннадій Зайцев, 1934 року народження, наприкінці війни йому було лише 11 років. Журналісти з'ясували, що до армії його призвали лише у 1953 році, а після служби в армії вступив до КДБ, і як командир спецпідрозділу брав участь у придушенні протестів "Празької весни" у 1968 році.

"Праворуч від Путіна - Юрій Двойкін. 1942 року він добровольцем пішов до армії, але на фронт так і не потрапив. 1944 року став снайпером, потім спільно з НКВС переслідував українців", - сказав Ганс.

Російські пропагандистські видання зазначали, що Двойкін був учасником "операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України", а Зайцева називають "легендою вітчизняних спецслужб".

Нагадаємо, під час так званого "параду Перемоги" російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

Парад відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.

Окрім того, в українському МЗС назвали участь ряду країн у параді в Москві аморальним кроком щодо України.

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Російська ФедераціяПарад у Москві9 Мая