Рядом с Путиным на параде сидел фейковый "ветеран", который преследовал украинцев, - Bild

Отмечается, что оба "ветерана" никогда не воевали против нацистской Германии. Бывший корреспондент Züddeutsche Zeitung в Москве Юлиан Ганс сообщил, что один из них принимал участие в подавлении протестов "Пражской весны", а второй после войны преследовал украинцев.

Слева от Путина - Геннадий Зайцев, 1934 года рождения, в конце войны ему было всего 11 лет. Журналисты выяснили, что в армию его призвали только в 1953 году, а после службы в армии вступил в КГБ и как командир спецподразделения принимал участие в подавлении протестов "Пражской весны" в 1968 году.

"Справа от Путина - Юрий Двойкин. В 1942 году он добровольцем пошел в армию, но на фронт так и не попал. В 1944 году стал снайпером, затем совместно с НКВД преследовал украинцев", - сказал Ганс.

Российские пропагандистские издания отмечали, что Двойкин был участником "сделки по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины", а Зайцева называют "легендой отечественных спецслужб".