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Рядом с Путиным на параде сидел фейковый "ветеран", который преследовал украинцев, - Bild

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Рядом с российским диктатором Владимиром Путиным на так называемом "параде Победы" 9 мая посадили фейковых "ветеранов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что оба "ветерана" никогда не воевали против нацистской Германии. Бывший корреспондент Züddeutsche Zeitung в Москве Юлиан Ганс сообщил, что один из них принимал участие в подавлении протестов "Пражской весны", а второй после войны преследовал украинцев.

Слева от Путина - Геннадий Зайцев, 1934 года рождения, в конце войны ему было всего 11 лет. Журналисты выяснили, что в армию его призвали только в 1953 году, а после службы в армии вступил в КГБ и как командир спецподразделения принимал участие в подавлении протестов "Пражской весны" в 1968 году.

"Справа от Путина - Юрий Двойкин. В 1942 году он добровольцем пошел в армию, но на фронт так и не попал. В 1944 году стал снайпером, затем совместно с НКВД преследовал украинцев", - сказал Ганс.

Российские пропагандистские издания отмечали, что Двойкин был участником "сделки по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины", а Зайцева называют "легендой отечественных спецслужб".

Напомним, во время так называемого "парада Победы" российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа и ее якобы "начала не Россия".

Парад открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.

Кроме того, в украинском МИД назвали участие ряда стран в параде в Москве аморальным шагом в отношении Украины.

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