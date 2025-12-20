Португалія внесе до Енергетичного фонду підтримки України 600 000 євро, - Свириденко

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенергу оголосив, що його країна зробить перший внесок до Енергетичного фонду підтримки України у розмірі 600 тисяч євро.

Про це заявила глава Кабміну України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

Вона зазначила, що рада вітати Монтенергу в будівлі уряду під час його першого візиту до Києва. Окрім того, Свириденко висловила подяку Португалії за підтримку України з самого початку повномасштабної війни, а також теплий прийом українців, яким були змушені виїхати через війну.

"Оборонна підтримка Португалії, зокрема через PURL та SAFE, є вкрай важливою для зміцнення нашої стійкості. Обговорили з прем’єр-міністром оборонні ініціативи Build in Ukraine та Build with Ukraine, де наші країни мають значний потенціал для розвитку співпраці, зокрема у сфері спільного виробництва дронів", - поінформувала прем'єр-міністр.

Також Свириденко розповіла, що під час зустрічі Луїш Монтенергу оголосив про перший внесок 600 тисяч євро до Енергетичного фонду підтримки України. Глава Кабміну підкреслила, що Україна високо цінує цей крок.

"У контексті підготовки до чергової Конференції з відбудови України домовилися опрацювати питання укладення міжурядової (G2G) угоди, яка сприятиме залученню португальського бізнесу та інвестицій на український ринок", - додала вона.

Також прем'єр-міністр наголосила Монтенергу, що Україна вдячна лідерам ЄС за рішення надати нашій країні фінансування в розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки.

"Це неймовірно важлива допомога для України", - резюмувала Свириденко.